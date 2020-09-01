疫情翻轉辦公室用途 轉為交流中心

員工轉為在家工作，原本的辦公室空間該如何利用？日本許多企業即使逐漸以遠端工作為主，還是保留原有的辦公室空間，讓員工能有地方面對面開會或者創意發想，他們認為人與人直接討論更能激發創意、提升工作效率。另外，也有公司正將原有的空間重新整修、簡化，作為移動辦公室，甚至開放非公司的員工也能使用。

《Japan Time》報導，日本許多公司已經逐漸適應遠程辦公，但如何處理閒置的辦公室空間變成問題。有些公司認為，即使員工不用每天到辦公室報到，還是需要提供空間給員工之間交流、開會，或者讓員工有轉換心情、提升效率的地方。

「我們認為，傳統上每天同時在一個地方工作的文化必須改變。」電子製造企業富士通的人資經理森川真武表示，現在公司傾向簡化辦公室裝潢，不用固定坐位，將座位距離拉大，員工若想從家裡換個環境就可以過來，也可以開小組會議，更鼓勵其他公司的員工一起來互相交流。

以富士通為例，公司在疫情前就已經開始准許員工遠程辦公，經過疫情後，已有高達75%的員工在家上班，因此改變舊有的公司文化勢在必行，其中之一就是多元的辦公模式。除了在家辦公，原有的辦公室空間不再只是一格一格的個人座位，而是不固定的位子，更寬敞的空間，減少壓迫感，讓員工在個人辦公或者小組會議時，可以更有創意和生產力。

《Kyodo》報導，日本辦公文化在疫情前，比起歐美國家依然十分傳統，如嚴格要求員工服儀、親自拜訪客戶交換名片等，因此疫情可說是完全翻轉了日本的辦公文化，即使是大型傳統企業，也不得不開始適應線上辦公、線上拜訪客戶的模式。

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