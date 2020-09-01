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穆斯林自由受限 中東北非最嚴重

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
根據統計，大部分穆斯林的個人自由仍舊處處受限，甚至更糟。（Photo from Pixabay）
根據統計，大部分穆斯林的個人自由仍舊處處受限，甚至更糟。（Photo from Pixabay）

伊斯蘭世界對個人自由的限制愈來愈嚴重。根據數據統計，即使古蘭經記載「宗教不可強迫」，但全球約18億穆斯林中，只有6000萬人生活在個人自由高於平均的地區，大多是在歐美國家，而大部分穆斯林的個人自由仍受到極度限制，自由度低的區域仍集中在中東和北非，從行動自由、法律訴訟到宗教自由，都處處受限。

《經濟學人》報導，土耳其出身的專欄作家Mustafa Akyol表示，伊斯蘭教不應該在犧牲個人自由的前提下發展，然而根據他與加圖研究所的數據表明，伊斯蘭世界的個人自由指數依然低迷，且越來越糟。

目前全球約有18億穆斯林，只有6000萬生活在個人自由超過平均的國家。加圖研究所根據人類自由指數去分析，這項指數包含衡量行動自由、表達自由、身份自由、訴諸法律以及宗教的自由。這6000萬生活相對自由的穆斯林，大多生活在歐美國家，或者較為自由的伊斯蘭國家如阿爾巴尼亞、波斯尼亞等。

令人訝異的是，個人自由生活受限的穆斯林，除了大部分生活在教義相當嚴苛的國家，如埃及、伊拉克、蘇丹等，還有一些名義上的「民主國家」，對穆斯林的個人自由也相當不友善，如孟加拉國、印度、印尼和巴基斯坦。

還有一項驚人的指數，許多前共產國家裡如亞塞拜然、哈薩克等，這些地方對女權意外的保護，即使國家整體並不十分自由，但至少尊重現今倡導女權的潮流。

Akyol表示，對於埃及、敘利亞等國家「急速惡化」的自由環境感到遺憾，而根據總體統計來看，自由度低的區域仍集中在中東和北非，中亞和西非地區則有微幅改善。

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