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小笠原琉璃灰蝶滅絕？ 2年內未現蹤、恐成首個滅絕日本蝴蝶
身為日本國家天然紀念物、僅棲息於東京‧小笠原群島的蝴蝶「小笠原琉璃灰蝶」，已出現了滅絕的可能性。這2年內左右在島內都無法確認到其生息，而先前飼育在島外的蝴蝶也已全數死亡。上述消息已由環境省於27日對外發表。
小笠原琉璃灰蝶為全長十幾毫米的小型蝴蝶。在小笠原群島上曾存在著許多，然而由於被蜥蜴吃掉等原因而遽減。最近在母島上曾確認到少數，但自從2018年6月以來，便無法確認到其生息。
為了延續物種，2005年起在位於東京都日野市的多摩動物公園、2019年度（2019年4月至2020年3月）起在位於東京都新宿區的新宿御苑都曾嘗試繁殖。然而，截至8月25日為止已全數死亡。如果在環境省彙整瀕危物種的紅色名錄(Red List) 下一期（2024年起）公開發表以前，都無法確認到新生息的話，也有可能將成為首個滅絕的日本產蝴蝶。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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