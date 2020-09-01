珍珠熱潮後再來是「台灣茶」 專賣店陸續進攻日本市場

販售台灣及中國茶飲的店鋪，現在正相繼登陸日本。由於顏色和香味都相當引人注目，還能夠品嘗到與各種水果之間的搭配，因此目前正廣受歡迎。

台灣茶專賣店「歇腳亭(Sharetea)」的日本國內1號店，已於20日在東京新宿開幕。而該店將會販售5種單品茶，以及另外加入牛奶或水果所製成的飲料。

「歇腳亭」於1992年在台灣創業，現在則於亞洲及歐美等地開設500間以上的店鋪。而其在日本的營運公司社長小林哲，在當天的記者會上表達了積極的心情，稱：「以年輕族群為中心，有著不能喝咖啡，或是喝膩咖啡但喜歡咖啡店的需求。目標是成為茶飲版的星巴克，希望能在國內開設到500間店。」

發源於中國的茶飲店「奈雪的茶」，也已於7月在大阪道頓堀開設了日本國內1號店。品項中有著使用了自家公司農園的茶葉等所製成約30種飲品。而加入季節性果肉的水果茶是招牌商品，其中最受歡迎的為「草莓起司茶」。該飲品是在茉莉茶裡加入攪碎的草莓，並在上面放上帶有鹽味的泡沫狀起司。

「奈雪的茶」現在在中國及新加坡約有350間店鋪，並且也計畫在日本以都市地區為中心增設店鋪。

據了解，像這樣的「茶飲店」會在全球持續增加，其原因之一果然還是因為發源於台灣的珍珠茶飲所引起的熱潮。然而研判珍珠的人氣總有一天會退燒，因此2家連鎖店都正主打著珍珠以外的品項。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》