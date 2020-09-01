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曾被認為絕跡！ 有奇特歌聲的「唱犬」野外奇蹟再現蹤
一種稀有的瀕危犬種可能在野外奇蹟重現！新幾內亞高地野狗又稱「唱犬」，由於叫聲有如泛音或和聲唱法般獨特，常被拿來和鯨魚的歌聲相比，是世界上最稀有的犬種。因環境破壞，唱犬在1970年代以後就自野外絕跡，但最近一項研究卻讓野外復育出現一線機會。
根據CNN報導，唱犬是巴布亞紐幾內亞高地的原生種野狗，和澳洲野狗是生物學上的親戚。目前世界上約有200隻左右的唱犬生活在動物園或保護中心，這些唱犬的祖先在1970年代被飼養。由於他們被圈養時只有8隻，在長期近親繁殖下，族群缺乏自然繁衍所需的基因庫，也喪失在野外生存的能力。
2016年，有考察隊在新幾內亞西邊的偏遠地帶，找到15隻疑似唱犬的野生犬隻，也引起研究者的興趣。經過數年蒐集資料和研究。美國國家科學院在周一發佈研究成果：雖然兩個狗群在基因上只有70%的關係，但那可能是因為兩者已經過數十年的隔離演化，唱犬又經過嚴重近親繁殖。兩者來自相同祖先的可能性極高，這些野生高地犬或許就是消失以久的野生唱犬。
研究者表示，這些野生犬隻或許能補足現有唱犬不足的基因多樣性。他們最終希望藉由配種，來重新復育野生的新幾內亞唱犬。讓唱犬美麗而獨特的歌聲重返大自然。而由於唱犬和澳洲野狗，在分類上屬於較早期演化出來的犬種，對他們了解得越多，也越能了解狗如何和早期人類互動、馴化，進而變成人類好朋友的過程。
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