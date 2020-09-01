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《全面啟動》男星臉書徵台灣美照！城市首長炫私房景點美食

未來城市@天下 / 整理．許鈺屏
好萊塢男星喬瑟夫高登李維（見圖）正在募集你的台灣私房美照！美聯社
好萊塢男星喬瑟夫高登李維（見圖）正在募集你的台灣私房美照！美聯社

好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）正在募集你的台灣私房美照！

喬瑟夫高登李維演出不少賣座電影，包括最近重回大銀幕的《全面啟動》、經典愛情片《戀夏500日》。日前，他更在日前接受聯訪時，表示自己看過台灣防疫報導、大讚台灣防疫成果。

近日，他再度在臉書上拋出與台灣相關的照片，希望能向網友徵求台灣美照。果然，此文馬上吸引大批網友朝聖，拿出台灣最美麗的風景狂洗男神的版面。

喬瑟夫高登李維在臉書上率先貼出一張2016年台灣燈會的紅色燈籠美照，邀請台灣民眾搜尋自己的手機和相簿，找出最酷的美照，並上傳到他經營的「HitRecord」網站上。

事實上，這不是喬瑟夫高登李維首次在臉書上發布與台灣相關的消息。去年4月，他也曾在臉書上發布台北市饒河夜市的照片，向大家徵求各地夜景照，引發台灣網友一陣暴動。

「HitRecord」是喬瑟夫高登李維創立的平台，在防疫封城期間，他和網友在線上分享影音、照片素材，合作發布各類作品。目前，「HitRecord」也已開設一個「Lost in Taiwan」專區收納台灣美照，讓人期待後續有哪些與台灣相關的趣味計畫。

而平時在臉書上互動熱絡的各城市首長，更沒放過這次向國際行銷台灣城市的機會。包括桃園市市長鄭文燦、新竹市市長林智堅、屏東縣縣長潘孟安等地方首長，都在喬瑟夫高登李維的臉書上出沒，還貼出破千讚在地美照搶聲量。

他們向喬瑟夫高登李維貼出哪些台灣美景炫耀文？

新北市╳淡蘭古道

新北市政府旅遊局貼出被稱為「台版朝聖之路」、近幾年北台灣的熱門古道「淡蘭古道」，也讓外國人看看台灣山林的迷幻景色。

桃園市╳石門水庫

桃園市市長鄭文燦貼出石門水庫風景照，邀請喬瑟夫高登李維欣賞群山環湖的景致、探索桃園的在地人文與自然風光。

新竹市近年推動美學改造，市長林智堅便貼出近年最紅的網美打卡景點「魚鱗天梯」。魚鱗天梯位於新竹漁港，不少民眾常大老遠到此欣賞夕陽、捕捉美景。

台中市╳在地美食

其他縣市曬美照，立委陳柏惟則用台灣小吃殺出重圍。「喜歡小吃的，都是自己人！」陳柏惟貼出台中大肚的米糕，用美食先抓住外國人的胃。

高雄市╳高雄捷運

高雄捷運則搬出美麗島捷運站「光之穹頂」、中央公園捷運站與高雄捷運環狀輕軌（LRT），要用便捷交通與沿途風光攏絡外國旅客的心。

屏東市╳恆春半島

台灣最南也參戰！屏東縣縣長潘孟安貼出台灣本島最南端的恆春半島，更霸氣宣示：「如果你沒來過屏東，那你就不算來過台灣。」希望各國旅客都能到台灣的國境之南，感受屏東美景和在地人的熱情。

文化總會╳國慶總統府光雕展演

文化總會以「2019國慶總統府光雕展演」的絢爛美照壓軸登場。去年，文總以總統府落成百年做為主題，發想台灣的百年進展。今年7月，這項企畫也拿下德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award），躍上國際版面。

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「全文轉載自未來城市(《全面啟動》男星喬瑟夫高登李維臉書徵台灣美照　鄭文燦、陳柏惟炫私房景點美食)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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