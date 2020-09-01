TikTok影片秀24年未腐爛漢堡 麥當勞說話了

麥當勞的漢堡不會腐爛已成都市傳說，每幾年就會浮上檯面，TikTok近日就出現類似影片，迫使麥當勞又發出闢謠聲明，強調「在對的環境下」，他們的漢堡也一樣會分解。

彭博和每日郵報報導，儘管麥當勞未說發聲明的原因，但應該是在回應Tiktok用戶「aly.sherb」發布的影片。在影片中，用戶的祖母從一個鞋盒取出「珍藏」24年的漢堡與薯條，可見保存相當良好，薯條就像放上一個月乾掉，漢堡則沒有常見的番茄醬、芥末醬或醃黃瓜，但兩者都沒有發霉腐爛。

用戶的祖母沒有解釋為何把漢堡和薯條放到鞋盒內，這支影片觀看數則超過50萬。麥當勞在聲明指出，「無論食物本身或環境，只要濕度不足，細菌與黴菌就不會生長，食物就不太可能分解」，「在家烹飪的食物經過脫水會見到類似的結果。仔細看，你們看到的漢堡似乎變乾與脫水過了」，

麥當勞也強調，他們的漢堡不含添加物或防腐劑。

TikTok連結：https://www.tiktok.com/@aly.sherb/video/6865455379787173126