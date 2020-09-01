《以色列風雲十/五》朝聖古路太敏感以色列政府不開放

想造訪2000年前在耶路撒冷的時代廣場嗎？可能要再等等。為了強調猶太民族與耶路撒冷的歷史關連，以色列政府對考古的支持和古物的保存維護不遺餘力，這也使得以色列考古人才輩出，重要的考古發現也頻繁出現。不過，一些考古遺址位於巴勒斯坦人的民宅區，地點敏感，也引發政治爭議。

立專法保護古物

耶路撒冷是猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖地，也最容易挖掘出歷史文物。為了保護文物不被搶劫盜賣，以色列國會特別於1978年通過

古物法，保護古物和考古遺址，非經許可不能經營古文物買賣，也不能私運古物出國。此外，也成立了以色列古物管理局，負責核准考古遺址的開挖，鑑定在公共或私人產權上發現的古物。必要時，建築工地必須停工，或是提供建築廢土給考古人員處理。

朝聖路眾所矚目

根據美國《基督徒廣播網》的報導，在現今耶路撒冷老城外，向南靠近河谷的地方，有一個古代淨身池的遺址，當時稱為「西羅亞池」，大約有兩個奧運游泳池那麼大。2000年前的猶大史學家約瑟夫曾說，猶太人在朝聖的節期時，會有多達200萬人先後出現在這裡，淨身之後往聖殿山走去。

2019年，考古學家宣稱他們發現了這條眾人朝聖必經之路，稱之為古代朝聖路。他們相信，由西羅亞池往上前往聖殿的道路在當時可能有600公尺長，8-9公尺寬，使用了超過1萬噸的石灰岩。

在2000年前，這條嶄新大道的熱鬧景況堪與時代廣場相比，道路兩旁設有商店，下方還有排水道。這不僅是宗教上的重要地點，也具有社交和商業價值。根據挖掘出來的錢幣來看，這條路是西元20到30年間在猶大省總督彼拉多任內修建的，而彼拉多正是下令釘死耶穌的羅馬總督。由此推論，耶穌很可能也走過這條石板路。

在民宅下開挖 引發爭議

這條朝聖路的另一項特點是，它位於現代大衛城（巴勒斯坦人稱為西彎地區）的地底下，上方還有密集的巴勒斯坦民宅，屬於東耶路撒冷。對世界上許多國家而言，東耶路撒冷的主權歸屬懸而未決，但以色列早在1980年已經立法將它納入版圖，美國也在2017年底承認了以色列對耶路撒冷的主權。

為了持續挖掘這條朝聖路，考古學家使用鋼拱結構撐住上方建築物重量，這是他們認為不違背住戶權益，又得以讓考古繼續進行的作法。但根據《以色列時報》報導，今年3月，努力防止以色列考古學政治化的民間組織Emek Shaveh發布報告指出，開挖地點附近的38戶住家出現裂縫，其中10個單位情況嚴重，出現大裂縫和地板凹陷情形。

原本在2019年中，相關單位宣布要開放這條朝聖古路的部分路段，作為觀光景點，但由於地點敏感，又有建築安全疑慮，目前只對少數特定人士展示，還沒公開在世人面前。

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