中共央視一華裔澳籍女主播被拘捕

（德國之聲中文網）美聯社消息，澳大利亞籍華裔中國央視記者成蕾在北京被拘。周一（8月31日），澳大利亞外交部部長佩恩（Marise Payne）發布聲明稱：「澳洲政府已獲悉其公民成蕾在中國被拘留。8月14日，中國當局正式通知她被拘留。」澳洲官員於上周四已通過視頻對成蕾做了「領事探視」。

佩恩還在聲明中說，會繼續幫助成蕾以及她的家人，但佩恩沒有說明成蕾被拘的原因，只提到「政府為確保隱私權，暫不對此事做進一步置評」。

成蕾是中國央視英語頻道女主播。據悉，她數周沒有回復消息引發朋友的擔憂。她最後一次發送推特是8月11日。據澳洲媒體報道，成蕾暫未被起訴，但羈押在指定地點，被「監視居住」。這種情況下，調查人員可以拘留和審問嫌疑人6個月，並在此前可切斷其與律師和外部世界的聯系。

成蕾出生於中國，去央視之前，曾在澳洲金融領域任職，2003年回到中國開始在中央電視台英語頻道擔任財經記者及主持人。成蕾曾參與了2008年北京奧運期間以及2010年上海世博會的報道。

今年3月，華裔澳洲公民、作家楊恆均在中國受到「間諜罪」的指控被捕，該案至今未開庭審理。今年6月，被關押7年後，澳大利亞公民吉勒斯皮（Karm Gilespie）因國際販毒罪名被判死刑。有評論認為，上述這些案子都與中澳兩國關系一段時間來不斷惡化有直接關系。隨著中澳兩國關系不斷惡化，今年7月，澳大利亞政府告誡本國公民，要警惕中國隨意拘捕的風險，並指出，該風險還在上升。中國則回擊稱堪培拉制造假新聞，誤導公民。

李魚/凝煉（美聯社）

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