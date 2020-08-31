加拿大首任總理雕像被「斬首」 示威者：他是白人至上主義者

自美國佛洛伊德事件發生以來，全球反種族主義示威持續在各地延燒，不只美國有大規模的抗議活動，就連在加拿大也不例外。昨（29）日加拿大蒙特婁市發生大規模的反種族示威遊行，沒想到示威者竟將加拿大首位總理約翰·麥克唐納（John A. Macdonald）的雕像推倒，雕像立刻被「斬首」，現場一度陷入混亂。

根據《 Global NEWS 》報導，昨日下午大約3時，加拿大蒙特婁市廣場中的約翰·麥克唐納雕像被示威者推倒，雕像從高高的基座上向地面重摔，由於落地時雕像遭受巨大撞擊，雕像的頭因此當場裂開噴飛，與身體分離的景象猶如被「斬首」。

報導中提到，在這場「斬首」行動中，警方除了用擴音器敦促人群分散外，並沒有干預示威者的行為，雕像被破壞後，示威者也沒有被當局逮捕。

這次的抗議活動是由一群黑人及原住民等相關組織組成，他們認為雖然約翰·麥克唐納是加拿大的開國元勳之一，也是首任總理，但他曾擁護教會經營的寄宿學校，試圖同化原住民兒童，甚至被質疑是「白人至上主義者」，多次對原住民身體進行虐待，因此才往雕像上噴漆並推倒以示抗議。

事發後，蒙特婁市長瓦萊麗·普蘭特（ValériePlante）隨即譴責該行為，他表示寧願將有爭議的古蹟放著，也不主張群眾破壞該雕像，他還建議「應該增加更多的雕像，才能代表我們所追求的社會」。