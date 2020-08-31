服裝業者逆向操作 疫情期間照展店

堅持實體店體驗，服裝業者仍選擇在疫情中展店。疫情重創全球服飾實體業者，許多店家紛紛轉戰網路商城。然而仍有服裝品牌認為，實體店的體驗無法被電商取代，像近來疫情趨緩，連鎖服飾品牌如Uniqlo、Nike等，也開始著手新店面開張，且疫情間空屋率大增，租金也下降，不失為投資的好機會。

《時尚商業》報導，在疫情期間選擇開店聽起來像是「瘋了一樣的行為」，但仍有品牌堅持在疫情間規劃開設店面，最主要的原因是不少品牌認為，人與人之間的互動還是無法被網路AI取代，尤其疫情間大家悶壞了，會渴望走進商店跟人互動。

原本要在布魯克林開店的美妝品牌主理人潔西卡表示，雖然疫情打擊，但仍然不會取消開店的計畫，「不管AI怎麼發展，網路的購物體驗永遠都不會取代實體店面的體驗。」她在3月時因疫情關掉了原本的店，目前選擇搬到比以往大3倍的新店面，雖然租金比以往貴，卻讓她有更多的發揮空間。她表示，要是在疫情之前，有錢都很難找到理想的店面。

另外，也有品牌把握疫情間租金大跌的機會，入手黃金地段的店面為未來規劃，把握投資時機。連鎖服飾品牌如Uniqlo、Nike等，雖然在疫情間損失慘重，店舖相繼關閉，但疫情開始緩和後，仍然馬不停蹄著手新店面的擴張。

以Uniqlo為例，《Japan Time》報導，Uniqlo於5月在原宿開了全新的旗艦店面，即使今年的販售狀況是歷年來最糟，但品牌本身仍舊不放棄開設店舖的計畫，認為實體店顧客遲早會回流，實體店體驗不能全盤抹殺，即使現在開店本身要冒很大的風險。

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