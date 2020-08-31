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人類肆意毀林擴張 疾病由動物傳人

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
人類種植經濟作物而毀壞廣大森林面積，將讓生物多樣性消失。(Photo by bm.iphone on Flicker under Creative Commons license)
人類種植經濟作物而毀壞廣大森林面積，將讓生物多樣性消失。(Photo by bm.iphone on Flicker under Creative Commons license)

人類毀林與破壞生物棲地，恐引發更多新型疾病出現。英國與美國研究人員指出，人類毀林擴張耕地、在偏遠山區採礦、將野外生物當作食物等行為，都是讓致命疾病從動物身上傳遞到人類的途徑。

人類若要自保，必須停止破壞大自然的行為。

據《衛報》報導，科學家指出，大量毀林、恣意擴張耕地、在偏遠地區採礦以及將野外生物當作食物、藥材來源等行為，都可能使致命疾病從動物傳遞到人類身上。近3分之1的新興疾病都是源自於土地使用的改變，因此，預期每年有5~6種新型疾病將會影響到人類。

杜克大學研究人員皮姆指出，人類為了種植棕櫚樹、養殖牧牛，每年約有數千萬公頃的雨林或其他野外環境被夷為平地，前者則是無數種外界仍不知道的病毒與菌類的宿主，恐傳染給人類或家畜成為新宿主。

以歷史為鏡，20世紀初期，人類在西非宰殺黑猩猩，並將大猩猩當作野味，導致人類免疫缺乏病毒（HIV）傳染到人類，如今每年還奪走超過1,000萬條人命。其他例子還包括伊波拉病毒，也是從蝙蝠傳染到靈長類與人類身上。

普林斯頓大學教授杜布森表示，「當工人進到雨林砍樹，他們不會隨身攜帶食物，他們就地取材找食物，因此讓他們一直暴露在傳染的風險之中。」

據《永續時報》報導，由於伊波拉、SARS與新冠肺炎與毀林之間有強烈關係，科學家認為，如今森林邊緣已成為第一道防線。皮姆表示，「投資在預防上，可能成為人類健康與未來全球經濟最佳的保險。」

舉例來說，透過直接花費在森林保育以取代毀林的經濟活動，可讓出現病毒傳染的較高風險地區減少4成。因此，皮姆與杜布森等人建議，打造一套能監督與管理野生動植物交易的更好方法，成本只要花費約5億美元，就能保障人類不受新興疾病侵襲。

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