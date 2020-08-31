疫情仍嚴重…地方發揮創意 出新招確保選務順利

空前嚴重的新冠病毒疫情底下，2020年大選如何安全順利進行，考驗各州及地方選務機關；美聯社報導，成千上萬州政府、地方政府選務主管現正集思廣益，設法配合疫情為大選做出適度調整，確保選民與各地投票所都能平安。

美聯社報導，某些選務機構正在尋找各種應變之道，讓選民登記、選票索取單的手續變得更加簡便；另外，也有某些選務主管正在測試某些新產品、加裝特殊設備，或者研擬設立戶外投票所。

新冠病毒疫情衍生的投票相關問題，包括：

＊選民服務地點關閉、縮減開放時間

如果提供民眾索取選民登記表、缺席投票申請表的地點，例如圖書館，因為疫情而關門沒開或必須事先預約，將對選民帶來極大不便。

美國選舉協助委員會(U.S. Election Assistance Commission)主席霍夫蘭(Benjamin Hovland)說，有40州讓選民上網辦理選民登記，委員會網站也提供在全美50州辦理選民登記的聯結。

＊投票所染疫風險

聯邦疾病防治中心(CDC)日前針對威斯康辛州發布居家避疫命令後，初選期間投票所狀況進行研究。結果發現，初選過後幾天，威州出現的新增確診案例當中，有37例是到投票所投票的選民。

＊染疫選民或隔離中的選民

萬一突然確診染疫，可能來不及索取缺席投票選票；選務專家指出，為了預防意外狀況發生，提前完成投票是最佳自保之道。

＊如果選民到投票所投票不願戴口罩，該如何處理？

由於投票權為受到憲法保障權益，因此各州並未強制要求沒戴口罩就不能進入投票所投票規定；若有民眾沒戴口罩，投票所工作人員可能主動提供口罩，或將民眾安排到與其他選民隔開的特定地點投票。