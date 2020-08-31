進房驚見丈夫和婆婆在沙發上嘿咻 婦人崩潰提告亂倫

美國一名婦人和先生婆婆同居，近期感覺他們母子有不尋常的關係，後來還撞見兩人發生性行為，氣得告上法院，而丈夫稱這是第一次和媽媽上床。

每日郵報報導，美國馬薩諸塞州43歲婦人蘿莉（Lori Lavoie）指控自己的丈夫湯尼（Tony L. Lavoie）和63歲的婆婆雪莉兒（Cheryl Lavoie）亂倫。今年五月某天她走進客廳，看到湯尼和雪莉兒在沙發上發生性行為，她稱老早就懷疑他們母子有不尋常的關係。

Lavoie夫妻和雪莉兒三人住在同一個屋簷下。蘿莉告訴警方她一直都希望婆婆搬出去，近來婆婆和丈夫關係愈來愈親密。而湯尼坦承和母親亂倫，並說這是他們第一次發生關係，當時親著親著就做下去了，他也跟警方說願意接受心理治療。

亂倫罪在美國最高可被判處20年有期徒刑，這個案件上週四首次開庭，被告兩人都懇求判處無罪，目前法院要求他們分居，10月將召開審前聽證會。