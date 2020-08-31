法國出現連續虐馬事件 犯人「割下馬耳朵」當戰利品收藏

法國近日出現不明人士虐殺馬匹的奇怪事件，馬兒的耳朵被割斷、頭骨被砸裂、生殖器被割下，警方調查後發現，受害馬匹的耳朵幾乎都被割除，懷疑是被當作「戰利品」收藏，恐是同一人所犯下的案件。

根據《每日郵報》報導，法國全國各地發生了針對馬匹的暴力襲擊，自今年初以來，至少有15匹馬被肢解，包括眼睛、耳朵、骨頭被砍傷。還有母馬被「剖腹」，另外也出現小牛的耳朵被砍傷、生殖器被割裂的事件。

警方調查事件發現，受害馬匹都有一個共同點，就是馬耳朵都被割除，疑似被犯人當作「戰利品」留存。警方指出，這是一起蓄意人為攻擊，目前正在盡全力追捕犯人。

法國農業部長丹諾曼迪（Julien Denormandie）日前親自到受害馬廄視察，他28日強調，一定會抓出幕後主使犯人，他表示，從犯案手法來看，嫌犯動作非常專業。然而受害馬廄之間幾乎沒有關聯，懷疑此案是來自網路上某種「暗黑挑戰」。