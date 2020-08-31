菲律賓精神病女困鐵籠盯牆低語 村民曝：已被關25年

菲律賓女子娜奎恩斯（Jedah Curacha Naquines）上周二（25日）在宿霧省（Cebu）行山，在一條偏僻村落見到一名身形瘦弱女子被困在有如鐵籠的簡陋房屋內，面向牆壁不斷喃喃自語；娜奎恩斯起初以為對方是因為出意外而被困，豈料從村民口中得悉，該名女子疑患有精神病，已經被關在屋內達25年。

娜奎恩斯當日發現該名僅穿黃色上衣的瘦弱女子，遂向附近村民尋求協助「救人」，但答案卻令她大為意外，原來是一眾村民把黃衣女關住，且至今已有25年之久，而眾人都稱呼黃衣女為「馬諾爾」（Manol）。

據村民所言，馬諾爾年約45歲，患有精神病，自從母親去世，繼父便將她拋棄，令她成為孤兒；由於她曾差點被路過的卡車撞倒，所以眾人集資在她原本的住所旁邊另築一間有如鐵籠的房子，以免她四處亂跑遇上意外，由鄰居負責輪流替她送上食物。

娜奎恩斯將馬諾爾的照片上載Facebook，希望網民能幫忙解救，「我想知道她為何會像動物一樣被關在籠子裏，即使她不明白到底發生甚麼事情，但也不該過這樣的生活，希望當局能拯救她，因為她的情況實在太差，絕對需要接受治療。看到她如此受苦，實在令人心碎。」

不少網民認同馬諾爾的景況慘不忍睹，「即使有精神病，也不代表要過這種非人生活」、「太殘忍了，精神病並非絕症」、「希望當局早日派醫生去為她治療」。

據世界衛生組織的報告指出，許多偏遠地區的居民都會覺得患上精神病是一種恥辱，加上未能負擔高昂治療費，因此會用類似的隔離方法對待精神病患者，世衛呼籲各國在民眾心理健康方面投放更多資源。

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文章授權轉載自《香港01》