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疫情下日本學校工作量大增 老師崩潰：快過勞死
新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，但日本不少中小學已陸續復課，為了防範學生集體感染，有學校更設下日常防疫工作，讓老師負責，但近日有老師指出這些工作大大增加他們的工作量，每日被迫加班才可完成改簿及備課的工作，甚至有老師稱有前輩級老師是因為經常加班導致過勞死，坦言疫情下老師們的壓力非常大。
日本推特（Twitter）最近與起「#老師快死了」的標籤，不少老師大喊因為疫情導致日常增加了很多防疫工作，每日需要為學生量體溫、消毒地方、開會、準備防疫道具等，下課後更要加班才可完成改簿及備課的工作，大批老師表示非常崩潰，直言「快過勞死了」。
網友紛紛表示辛苦了所有老師，為了學生花光不少耐性及時間，「看見也感到累」、「現在就知道教育工作的苦」、「老師們辛苦了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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