快訊

館長似不信嫌犯只有1人 黃國昌無酬接槍擊案委任律師

反擊美豬牛風暴 藍串連全台縣市「地方包圍中央」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下日本學校工作量大增 老師崩潰：快過勞死

香港01 / 謝茜嘉
疫情下因防疫關係，日本老師的工作量大增，消毒、教書改簿、人群管制一手包。（TBS片段截圖）
疫情下因防疫關係，日本老師的工作量大增，消毒、教書改簿、人群管制一手包。（TBS片段截圖）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，但日本不少中小學已陸續復課，為了防範學生集體感染，有學校更設下日常防疫工作，讓老師負責，但近日有老師指出這些工作大大增加他們的工作量，每日被迫加班才可完成改簿及備課的工作，甚至有老師稱有前輩級老師是因為經常加班導致過勞死，坦言疫情下老師們的壓力非常大。

日本推特（Twitter）最近與起「#老師快死了」的標籤，不少老師大喊因為疫情導致日常增加了很多防疫工作，每日需要為學生量體溫、消毒地方、開會、準備防疫道具等，下課後更要加班才可完成改簿及備課的工作，大批老師表示非常崩潰，直言「快過勞死了」。

網友紛紛表示辛苦了所有老師，為了學生花光不少耐性及時間，「看見也感到累」、「現在就知道教育工作的苦」、「老師們辛苦了」。

延伸閱讀：

陳年家電機身變黃神奇法寶幫冷氣機美白還原 但有一點要注意

韓牧師夫婦確診後虛報行蹤GPS揭曾往泡溫泉 同日700人到訪旅館

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

疫情下日本學校工作量大增 老師崩潰：快過勞死

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，但日本不少中小學已陸續復課，為了防範學生集體感染，有學校更設下日常防疫工作，讓老師負責，但近日有老師指出這些工作大大增加他們的工作量，每日被迫加班才可完成改簿及備課的工作，甚至有老師稱有前輩級老師是因為經常加班導致過勞死，坦言疫情下老師們的壓力非常大。

韓男搭地鐵不滿被勸戴口罩 發狂拿拖鞋摑人警出動拉人

南韓最近出現新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，首爾自周一（24日）起強制市民在室內場所、擁擠的戶外地方必須佩戴口罩，當中包括公共交通工具。但首爾地鐵日前發生涉及戴口罩的打鬥事件，1名50多歲男乘客因不滿被要求戴口罩而打人，更企圖搶走另1名女乘客的雨傘，又用拖鞋連摑出言相勸的人。事發影片上其後在網上瘋傳，事件隨即引起公憤。涉事男子已被警方拘捕，他報稱患躁鬱症，事前不知道在地鐵上必須戴上口罩，故被勸阻時感到不滿。

短短160年抽高20cm 荷蘭人如何從歐洲最矮到世界最高

荷蘭男性平均身高為182.5公分，女性平均為168.7公分，高位居世界之冠。但早在1800年代中期，荷蘭人其實是全歐洲最矮民族之一。

希特勒掌心的溫度？解密陌生人...眼見不為憑的大謊言家

「後來的歷史告訴我們『希特勒是魔頭』...但如果你親自與他交過手，你有把握不會錯亂嗎？」

疫情帶起線上音樂會風潮 鋼琴家：只是場秀而非演出

對於多數的古典音樂工作者來說，不論是從事演奏、教學，還是評論，八月底到九月第一週結束，都會是最安閒的時段...

金氏紀錄 全球最老夫妻結褵79年

一一○歲退休教師塔皮亞和一○四歲退休教師昆特羅結褵七十九年，被金氏世界紀錄認證為全球最老夫妻檔。圖為夫妻倆廿八日合影。

除菌包因疫情熱賣 日本政府稱「沒有根據」祭行政處分

新冠肺炎疫情自今年1月開始蔓延至全球各國，民眾聞病毒色變，相關防疫商品皆熱賣。在台亦有販售的日本頸掛式除菌包，日本消費者...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

安倍晉三請辭首相職位 留下「三大遺憾」

代夫出征？安倍的「政壇妻子」將投入自民黨主席補選

加油站驚見女子僅穿內衣光屁股加油 周遭民眾全看傻

臉書、Google海底電纜計畫轉彎 只連台菲不連香港

馬斯克展3隻小豬 秀植腦晶片裝置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。