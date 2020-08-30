韓男搭地鐵不滿被勸戴口罩 發狂拿拖鞋摑人警出動拉人

南韓最近出現新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，首爾自周一（24日）起強制市民在室內場所、擁擠的戶外地方必須佩戴口罩，當中包括公共交通工具。但首爾地鐵日前發生涉及戴口罩的打鬥事件，1名50多歲男乘客因不滿被要求戴口罩而打人，更企圖搶走另1名女乘客的雨傘，又用拖鞋連摑出言相勸的人。事發影片上其後在網上瘋傳，事件隨即引起公憤。涉事男子已被警方拘捕，他報稱患躁鬱症，事前不知道在地鐵上必須戴上口罩，故被勸阻時感到不滿。

事發於周四（27日）早上，首爾1名男子登上某班地鐵列車，由於他沒有戴口罩，當時車上一名乘客便要求他佩戴；涉案男子聽後非常不滿，突然脫下拖鞋不停「掌摑」對方，又粗言辱罵和追打其他人，甚至勒住脖子攻擊。現場有乘客出手反擊，雙方扭打起來，其他人見狀即上前把雙方分隔開。

事發時列車仍在行駛，有人報警及通知站務人員，但涉案男稍為平靜一會，又再度拿起雨傘、赤腳跑向人群，現場有女乘客嚇得驚慌大叫。警員在下一站上車將男子帶回警局，據報他後來向警方解釋，稱自己不知道在地鐵必須戴口罩，一怒之下才會打人。

警方指出，該男子涉嫌於周四早上約7時半，在地鐵2號線列車上毆打2名要求他戴上口罩的乘客。男子隔日被押抵法院時向受害者道歉，又指自己患躁鬱症，法官在偵訊時指他居無定所，加上有逃跑和再犯的可能，故批准逮捕令。

男子不滿有乘客要求他戴口罩，突然脫掉拖鞋打人，甚至與其他乘客扭打。（YouTube 影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》