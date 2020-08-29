新加坡抗登革熱新招 學澳洲「以蚊攻蚊」
新加坡為對抗登革熱，近期採取「以蚊攻蚊」的手段，在住宅釋放帶有特殊細菌的蚊子。新加坡今年截至目前為止，已累計超過2.6萬人感染登革熱、20人病故；原因除了反常的潮濕天氣，為了防止新冠疫情實施的「阻斷措施」，也讓蚊蟲有機會在各地點繁殖。
路透報導，新加坡培育帶有一種細菌的蚊子來對抗登革熱，官員表示，這種細菌能防止蟲卵被孵化，帶有這種細菌的蚊子「與其他野生蚊種競爭」，使得「蚊子數量逐漸減少」。透過這項作法，有些原本蚊蟲數量眾多的地區，蚊蟲數量減少高達90%。
這項作法已在澳洲證明是有效的，但有些專家認為，像新加坡這樣人口高度密集的都會區，效果恐有限。一名專家說，新加坡全島充斥這些蚊子，民眾可能會因而惱火。
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