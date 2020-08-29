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網美躺乾淨沙灘照成假象？ 馬爾地夫海灘積滿塑膠垃圾

聯合新聞網 / 綜合報導
研究人員拍下馬爾地夫群島照片，發現沙灘充滿塑膠垃圾。圖擷自The Sun
研究人員拍下馬爾地夫群島照片，發現沙灘充滿塑膠垃圾。圖擷自The Sun

馬爾地夫擁有美麗海灘和海景，為不少民眾前往度假或拍攝婚紗的首選之地。不少網紅會在社群軟體放上馬爾地夫的乾淨海灘照，但研究人員拍下的馬爾地夫沙灘照卻充滿垃圾。研究人員表示馬爾地夫群島的水域和海灘正遭受高水平的微塑性污染，其中觀光客所產生的垃圾量是首都馬利居民的兩倍，這些塑膠垃圾將會釋放出有害化學物質，也將被海洋生物吸收。

根據「太陽報」報導，澳洲福林德斯大學研究團隊近期拍下馬爾地夫群島被成堆垃圾積滿，與網紅拍下的純淨沙灘形成顯明對比。馬爾地夫共有1192個島嶼，主要由旅遊業帶動經濟，其中200多個島嶼時常被光顧，觀光客所產生的垃圾量也是首都馬利居民的兩倍。產生的塑膠垃圾被日光和波浪侵蝕分解，釋放出有害化學物質，甚至過濾後的飲用水也受到影響。

研究團隊針對馬爾地夫其中一島嶼的海水作取樣，發現所有採樣點都有微塑料，且密度為全球最高。研究人員收集的71隻板機魚胃內都有塑膠，而這些塑料對馬爾地夫的生態系統、海洋生物、當地島嶼社區都造成嚴重的負面影響。

馬爾地夫 網紅 沙灘 海洋垃圾

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