16歲少女被要求照顧美洲獅 遭狂咬手臂奮力搏鬥

若未經訓練或許可，千萬不要踏入動物的籠子中，以免遭到攻擊。英國一位16歲少女未經過任何照顧大型貓科動物的培訓，卻被老闆要求進入籠子裡照顧美洲獅，未料美洲獅一見少女進入後向她撲去，咬傷她的手臂，她瘋狂掙扎逃到籠外，但美洲獅仍不斷攻擊，所幸她最後躲進另一處籠子才逃過一劫。

根據「太陽報」報導，前賽馬騎手奧利弗（Reece Oliver）是這隻美洲獅的主人，他在英國斯特雷利（Strelley）有一處農場，他雇用16歲少女照顧馬匹。有消息人士指出奧利弗不只要求少女照顧馬匹，還叫她照顧去年從捷克買回的兩隻美洲獅，才會導致這次意外發生。只見監視器顯示，少女進入籠內後就立刻受到美洲獅攻擊，美洲獅瘋狂攻擊少女手臂，少女用手抵擋，互相搏鬥到籠外。直到少女逃進另一處籠子後，美洲獅才放棄攻擊。

雖然奧利弗稱美洲獅是他的小孩，但畫面一曝光後，附近村莊的居民感到恐懼。居民反對奧利弗提出修改圍牆的計畫，反對居民沃克（Rosemary Walker）表示「管理鬆散的獅子會造成嚴重破壞，他沒有想過如果一個小孩子跳下去會發生什麼事」。