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5歲男童立志當清道夫 父母串連市政局為他送上生日驚喜

香港01 / 謝茜嘉
Beau生日當日有3名清潔工人驚喜現身，為Beau慶生。（太陽報影片截圖）
Beau生日當日有3名清潔工人驚喜現身，為Beau慶生。（太陽報影片截圖）

不少家長望子成龍，在小朋友年幼時總灌輸要當專業人士、讀好書的傳統觀念，不過職業無分貴賤，英國一對父母知道兒子從小就很喜歡清潔工的工作，早前他們特地在兒子5歲生日當天，聯絡當地市政局讓兒子跟隨一班清潔工工作一天，讓兒子體驗他們的工作，網民大讚父母非常貼心。

今年5歲的Beau Powell是Jen與Matt的兒子，他們2人亦是兒科病房護士。媽媽Jen表示Beau從小就非常迷戀清潔工，他甚至向學校老師稱長大後要當一個街頭清潔工。Jen笑言：「每次他見到街上的掃街車經過就會不停凝視着它，久久也不願離開。」

8月3日本是Beau的生日，當時他非常期待生日的來臨，但因為疫情所限，父母未能為他舉辦一場盛大的派對。Jen與Matt於是改為兒子實現小小夢想，在朋友建議下聯絡當地市政局，沒想到對方竟一口答應，讓清潔工人驚喜現身，為Beau慶生。

在Beau生日當日，有3名穿着整齊制服的清潔工人來到Beau的家門前，Beau打開門後即非常興奮，清潔工更送贈迷你工作服，邀請Beau一起工作，成為小小清潔工人，他們其後更在掃街車前合照，甚至送上掃街車模型、清潔小冊子等留念，令Beau過了一個非常難忘的生日。

市政廳環境服務公司的董事總經理表示，他們不時收到一些特別請求，但甚少年輕人會被清潔街道工作吸引，認為這次為Beau慶祝生日很值得紀念。

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文章授權轉載自香港01》

香港 制服 疫情

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