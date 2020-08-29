Facebook跨海招募資深軟體工程師 最高年薪台幣3900萬

不少民眾都夢想進入外商公司，尤其是Facebook和Google獲利高的公司，薪資、公司福利、休假都在水平之上。有網友近期分享資訊，表示Facebook開始跨海招募資深軟體工程師，錄取後將赴美國矽谷、西雅圖等地工作，依照職級和面試結果給出薪資，最高年薪達新台幣3900萬，令許多網友看傻眼。

原PO在「批踢踢科技工作板」上分享，整理出Facebook近期實施一年一度的跨海招募，有產品軟體工程師、後端軟體工程師、Android軟體工程師、iOS軟體工程師、機器學習軟體工程師的職缺，而招募條件皆要求要7年工作經驗以上的工程師，錄取後Facebook會協助申請工作簽證（H1B），請錄取者到矽谷、西雅圖、紐約市工作。

原PO指出Facebook收件至9月4日截止，在9月到10月期間安排遠端面試，11月公布結果。錄取後享有每年21天特休、健身津貼、401k退休金計畫等福利。年薪則是依據職級和面試結果不同有所區別，E5等級年薪約新台幣1000萬至1200萬、E6等級年薪約新台幣1500萬至2300萬、E7等級年薪約新台幣2400萬至3900萬。

貼文一曝光後，許多網友紛紛留言，「好誇張的薪水喔」、「撐超過一年就準備回台財富自由了」、「 E5差不多是大部分工程師的頂了」、「3900萬，好難想像」、「翻身就靠這次了」、「E6就是個檻了，而且E6以上已經需要天時地利人和」、「對板上多數人來說進得去這幾間就已經是猛得跟鬼一樣了」、「這什麼薪資，懷疑念錯科系中」。