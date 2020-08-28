《天能》：發生過的已經發生了，盡你所能之後，接下來就活在當下吧！

眾所期待、在全球所有影迷心中期待度破表的《天能》（Tenet），終於在定檔日期一波三折後正式上映。這部由克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）嘔心瀝血的大師級傑作，詮釋了超越時間和空間的哲理，顛覆傳統的敘事脈絡與澎湃又震懾的場面，交織出一幕幕引人入勝的篇章，十分扣人心弦。

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在過去，每推出一部作品就顛覆觀眾想像的諾蘭，20年來累積了眾多「信徒」，你我會深深癡迷於他敘事的概念和手法，更在潛移默化中陶醉、震懾和醍醐灌頂，完全摸不著頭緒的脈絡卻讓人咀嚼再三，餘韻無窮的後勁，是他電影最大的魅力。

好比說，《記憶拼圖》（Memento）在負罪感中詮釋著記憶的依賴；《黑暗騎士》（The Dark Knight）系列挖掘人性底層的執迷；《全面啟動》（Inception）刻劃出夢境、現實和潛意識的動人之處；《星際效應》（Interstellar）在蟲洞和太空之間揭示親情的感悟；而《敦克爾克大行動》（Dunkirk）深化了抗戰的精神，背後的極致令人讚譽。

而這回，《天能》再度徹頭徹尾顛覆人們的感官極限，毫無冷場的澎湃和完美的劇本架構，交織出無以復加的感動，還有對自我的堅持和信念。

別試著理解 而是實際感受

不得不說，諾蘭那種超乎極緻的完美，確實讓很多人無法清楚地了解箇中脈絡，但，這部電影從頭到尾就不是要求觀眾理解，而是透過體驗的精華，活出那段時間、感悟那段光陰下的獨特真義，他再度掀起了一股電影圈新浪潮，值得反省和思辨。

但最關鍵的，還是「別嘗試理解它，去感受它。」

故事描述，電影主角必須僅靠一個字「天能」，為地球全人類的存亡誓死奮戰，他隨即進入一個幽冥晦暗的國際諜報世界，並且執行一項即將超越現實時間限制的重大任務。

主演包含約翰大衛華盛頓（John David Washington）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、伊莉莎白戴比姬（Elizabeth Debicki），以及肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）。

深刻詮釋 「時間」彷彿有了生命力

約翰大衛華盛頓的演技和體能讓本片增色不少圖／約翰大衛華盛頓的演技和體能讓本片增色不少

諾蘭分享，《天能》是一部用全新的方式去詮釋的間諜片和動作片，他不僅想要用嶄新的方式描述時間，更期待帶給觀眾光鮮亮麗和興奮刺激的元素。

他說，「身為一名電影工作者，腦海中總是會有一些想法，要經過20年以上的時間，符合天時地利人和的條件下才能拍成電影；10年前，我們以劫盜電影手法拍攝《全面啟動》，而這次我們則以間諜電影手法拍攝《天能》。」

首先，《天能》最引人入勝的地方，在於「時間」這個你我習以為常、卻也不會特別關注的抽象概念，在諾蘭的手法鋪陳下，彷彿有了嶄新的生命力。

時間究竟是什麼？也許它代表著成長和老化，但它究竟能不能翻轉和顛覆？完備的科學架構和哲理思維似乎讓一切都成了可能，時間像是記憶的鑰匙，在回憶中尋找內心深處的密碼，讓滿溢的思緒有著深沉的渲染力。

顛覆傳統的極致想像

羅伯派汀森看似悠哉但非常努力的人物個性非常討喜圖／羅伯派汀森看似悠哉但非常努力的人物個性非常討喜

從《全面啟動》的虛實交錯到《星際效應》的空間概念，若再點綴上《記憶拼圖》的記憶時間觀，《天能》就像是集上述作品於大成的盛典，一句一句名言接踵而至的饗宴、不同資訊量傳達的豐富境界──天能就是這麼迷人，然後由衷的讚歎和迷戀。

諾蘭真的是大家心目中的「神」，他擅長以情感豐富的電影帶來種種震撼，不只啟發了許多人的想法，更突破了傳統文化的思維。

也許，那些在外人眼中天馬行空且不切實際的想法，在諾蘭的筆觸下就迸發了理論基礎，這些劇本融合了各領域專家的科學考證，輔以現代科技與未來情境的假想──你可能想都沒想過的概念竟活靈活現的呈現在大銀幕上，那絕對是一種思想與視覺上的碰撞和饗宴。

你以為進入別人夢境是天方夜譚？你沒想過宇宙黑洞對空間的影響？你不相信過去、現在和未來之間的連動性？不，諾蘭告訴你，這一切都有可能是真實的。

劇情完美、動作精湛的頂級諜報片

其實，若要達到最完備的觀影體驗，不先預設立場的想像會是很關鍵的一點，就算不懂時間軸、搞不清諾蘭真正像要傳達的時間跳轉原理或概念，這完完全全不會影響觀看時的感受和深度。

畢竟，若單純以諜報片的角度欣賞《天能》，它還是個零缺點的故事，特別是高潮迭起的劇情和一幕幕盛大又磅礡的動作場面，以不愛特效出名的諾蘭再次用出色的攝影技術與構圖堅持，讓畫面爐火純青。

最亮眼的，當然是約翰大衛華盛頓和羅伯派汀森兩位角色之間情感和轉折，特別是一個就像觀眾的視野，從無到有吸收從未體悟過的知識與經驗；而另一位看似悠哉、豪放不羈但辦事有力又全力以赴的態度，十分迷人又丰采。

約翰大衛華盛頓還說，拍《天能》比拍任何電影都更需要憑靠著他曾經身為運動員的體能和直覺，不斷地訓練、訓練再訓練，因為從來沒有這樣的打鬥招式，全都考驗他如何在片中真實地打出逆轉的一拳。

而外型出眾的伊莉莎白戴比姬在故事中的處境艱難又受到周遭人操控、極度脆弱但充滿力量，她在人物中找到真實呈現角色不同層次的方法，成功演繹這個極具挑戰性的角色。

過去已成回憶、現在還在進行、未來還沒發生

導演諾蘭分享，希望藉由《天能》讓觀眾有理由再度進戲院看電影，以全新的角度重新體驗一部動作大片，尤其是一部間諜類型電影，他重新為電影中的動作場面注入那種未知的興奮感和爽度，試圖讓觀眾擁有像他小時候看這種諜報電影得到的那種刺激興奮感。

有趣的是，本片《天能》的英文「TENET」，從字面上的順序與倒著念的順序，甚至上下左右顛倒看過來，都是一樣的意境，在「時間逆行」的主軸上不僅有著異曲同工之妙，甚至某方面是在暗示觀眾，就算時間順序打亂，也不影響觀影的感受。

無論「過去」、「現在」，還是「未來」，都是時間的不同說法，這部電影告訴我們，當下的事情發生了就成了既定的事實──過去已成回憶、現在還在進行、未來還沒發生──如果你想改變現狀，那就試著讓還沒到達的未來做好準備，讓過去的歷史成為經驗，把握現在該有的機會，去實踐它。

（作者／魯皓平 本文出自2020.8.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）