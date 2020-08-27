機器採集除碳有隱憂 恐增作物成本

美國科學家指出，透過機器或種植可吸收二氧化碳的作物來採集大氣中的二氧化碳，雖有助於減緩地球暖化速度，但以目前現有技術來看，採集過程耗費的土地與能源成本，恐更耗能，也間接讓玉米等糧食成本飆高5倍以上。

據《BBC》報導，聯合國政府間氣候變化專門委員會在2018年曾指出，為了不讓地球繼續升溫，人類必須在2050年達到零排碳目標，同時必須移除大氣中多過剩的二氧化碳並加以儲存，而其中方法之一就是生物能源與碳捕獲和儲存（BECCS），也就是種植可以吸收二氧化碳的作物，之後再加以燃燒發電同時捕捉及掩埋當中產生的碳。

不過，反對者認為，此舉將使用大量土地，而讓農業用地減少，無利於滿足增加中的人口需求。另一種方式則是直接採集（Direct Air Capture；DAC），也就是讓機器直接從大氣中捕捉二氧化碳，目前在瑞士與加拿大等地都已在實驗該技術。

對此，維吉尼亞大學科學家克拉倫斯指出，DAC運作時需要大量熱能，其需要的能源相當於目前全球消耗天然氣的1.15倍。另外，該技術耗用的水也相當於目前全球發電所需的35%。

另外，報告也指出，等到DAC廣泛使用後，世界許多地區玉米、小麥和大米的價格都將大幅攀升，其中影響最深是撒哈拉以南非洲，到了2050年價格上漲幅度約5~6倍，其餘印度、巴基斯坦與部分亞洲地區則會上漲3~5倍，歐洲與南美則2~3倍。

據《Carbon Brief》報導，英國倫敦帝國學院研究人員甘博赫稍早在《自然-通訊》期刊也指出，如果要大量及快速佈署DAC，就能量使用與原物料上，仍有極大挑戰需要克服。因為假設在2100年，要運轉DAC機器，每年最多需要300艾焦（exajoule：艾焦是10的18次方焦耳）能量，已超過目前全球需求的一半。

本次研究結果刊登在《自然氣候變化》期刊。

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