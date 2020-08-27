加國蓋頂樓溫室 糧食危機新解方

全世界最大的頂樓溫室於蒙特婁竣工，讓擁擠的大城市也有生產糧食的功能！加拿大有公司近日在蒙特婁建造工廠，並在公司頂樓蓋起溫室，面積高達15000平方公尺、世界最大的頂樓溫室。這也是蒙特婁城內第4個頂樓溫室，公司發言人索特表示，希望透過溫室，找出人類未來永續發展的生活方式。

根據《歐洲新聞網》報導，這是全世界最大的頂樓溫室（3個足球場大），將作為蒙特婁糧食的部分自產來源，上面種植了許多有機蔬菜，溫室所屬公司路法的發言人在溫室對外公佈的記者會上，展示了從溫室種植的有機茄子。這棟溫室是2011年起，蒙特婁第4間城市內的頂樓溫室。

發言人說，希望能夠透過頂樓溫室的建制，讓都市居民也可以用永續的方式生活。由於氣候變遷、土地過度開發，人類開始思考在都市生產糧食的可能，因此在美國的紐約、芝加哥、丹佛等大城，已有8座頂樓溫室。法國也將在2022年於巴黎建造大型頂樓溫室。

而蒙特婁在2017年就有超市開始提供溫室種的蔬果類，當地也希望透過環保、永續的方法耕種作物，如利用蜜蜂授粉、不使用殺蟲劑等，避免排到溫室外的廢物對環境、氣候造成負擔。《法蘭西24》提到，溫室提供的糧食足以供應2萬的家庭使用，整棟建築也將結合雜貨量販店、餐廳跨業經營。

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