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海邊慢跑撿到寶 科學家發現恐龍化石

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
蘇格蘭科學家在海邊慢跑，便偶然發現了劍龍的化石。（Photo by Perry Quan from Oakville, Canada on Wikimedia Commons under C.C License）
蘇格蘭科學家在海邊慢跑，便偶然發現了劍龍的化石。（Photo by Perry Quan from Oakville, Canada on Wikimedia Commons under C.C License）

科學家在海邊慢跑時發現侏儸紀的恐龍化石！蘇格蘭的古生物學家潘西羅利近日發表研究，她在蘇格蘭的埃格島海邊跑步時，居然發現了1.6億年前的恐龍化石。蘇格蘭過去僅有斯凱島有恐龍化石，科學家在埃格島花了200多年都找不到恐龍化石，這個意外也讓她們期待之後的有更多恐龍化石現身。

根據《英國廣播公司》報導，潘西羅利在海邊慢跑，要去找研究團隊時發現了這塊化石，經過鑑定以後團隊研判這是屬於恐龍的肢骨，長50公分，大約是距今1.66億年前、侏儸紀的恐龍化石，而依照它的形態來看，應該是屬於草食性的劍龍屬恐龍，主要活躍於侏儸紀中、晚期。

科學家花了200年在埃格島尋找恐龍化石，僅在蘇格蘭西北方的斯凱島有發現恐龍化石，埃格島位於距離斯凱島南方不遠處，學界原本預期可以找到蛛絲馬跡，不過卻遲遲沒有進展，過去只在島上發現海洋爬蟲類與魚類的化石。任職於蘇格蘭國家博物館的潘西羅利直呼這次發現非常的偶然。

「我當初因為趕不上我的團隊，只好用跑的，結果卻發現好東西，雖然不確定種類，但我100%確定它是屬於恐龍的骨頭。」潘西羅利說，侏羅紀恐龍的化石在全球地層來說非常稀有，因此他們希望繼續在埃格島探勘，看會不會發現更多不同種類的恐龍化石。

目前化石被收藏在位於愛丁堡的國家博物館。侏儸紀 界於三疊紀和白堊紀之間，約從2億年到1億4500萬年前。侏羅紀早期，各種動植物都非常稀少（大滅絕完不久），但恐龍開始出現，到中晚期以後便成為地球上最繁盛的物種，此後會持續統治地球1.4億年，直到白堊紀的大滅絕為止。

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