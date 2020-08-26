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女大生上課收到一封訊息 才發現自己瞬間成「億萬富婆」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名20歲女大生在上課時突然收到一封樂透公司寄來的訊息，點開後才發現自己中了480萬澳幣（約台幣1億元）。 示意圖／ingimage
一名20歲女大生在上課時突然收到一封樂透公司寄來的訊息，點開後才發現自己中了480萬澳幣（約台幣1億元）。 示意圖／ingimage

你有想過哪天中了樂透頭彩，會有什麼反應呢？日前一名就讀澳洲阿德萊德大學（The University of Adelaide）的20歲女大生，在上課時突然收到一封樂透公司寄來的訊息，點開後才發現自己中了480萬澳幣（約台幣1億元），讓她激動的當場喜極而泣。

據《7 News》報導，這位女學生表示當時自己正在上課，就突然收到了樂透公司寄來的訊息，告訴她中了獎，當時她認為只是小額中獎，沒想到登錄自己的帳號後，才發現竟然中了480萬澳幣（約台幣1億元）。

對於當下的心情，女學生表示「太驚喜了！我當場開心地哭出來，我好想大叫、上下跳躍，但是因為還在上課，所以只能憋在心裡，接下來我就一直不停在看時間，希望趕快下課，我就能回覆樂透公司」。對此，樂透公司則說明，關於女大生中獎的款項，未來將以每個月2萬澳幣（約台幣43萬元），共分為20年的方式給予得獎者。

有關於此筆獎金的運用，女學生則說明「突然有了這麼多錢，我一時不知道該怎麼規劃，但還是會把書念完」，並表示這是自己真正想做的事，再來是幫媽媽買車、買房，最後也幫自己也買一間房，等到疫情過去，能出門旅行的時候，才想再到澳洲其他地方及國外好好旅行。

樂透 澳洲 疫情

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