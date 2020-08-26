墨西哥女生在家視訊上課時遇劫 同學目睹綑綁過程報警

墨西哥女學生阿爾達馬（Ariana Sofia Hernandez Aldama）8月24日於住所用視像會議軟件Zoom上課期間，遇到匪徒入室盜竊。對方將她的手腳綁起，過程被鏡頭拍下，同學透過直播目睹過程。有同學報警求助，但警方趕到時匪徒已經逃去。

事發位於墨西哥杜蘭戈州的杜蘭戈市（Durango City）。阿爾達馬正在上課，突然遇到匪徒入室盜竊。從片段可見，當時阿爾達馬已經被綁起，坐着不動。戴有棒球帽的匪徒於屋內徘徊，過程透過電腦鏡頭直播。匪徒後來將電腦鏡頭調低，同學再也沒法得知屋內情況。

市政公安局長布拉喬（Antonio Bracho）表示，收到來自女童同學的報警電話。當局隨即派員到現場，不過搶匪已經於屋內找到車鑰匙，開走屋外的車輛逃去。鄰居透露，女生的母親後來也趕抵現場。

阿爾達馬因為受驚而要接受輔導。警方已經辨認出疑犯的身份，正在追尋對方的下落，被偷走的車輛亦已經尋獲。《至上報》（Excelsior）引述布拉喬指，匪徒落網只是時間的問題。

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文章授權轉載自《香港01》