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研究：細菌能在太空存活3年 有助解答生命起源

中央社 / 東京26日綜合外電報導
距離地球表面約400公里的國際太空站。歐新社
距離地球表面約400公里的國際太空站。歐新社

日本研究團隊將一種特殊細菌放置在國際太空站外的太空中長達3年，結果發現這種細菌還能存活，顯示部分生物暗藏能在太空生存並移動的可能性，提供生命起源更多研究空間。

日本放送協會（NHK）報導，日本東京藥科大學及日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等單位組成的研究團隊，在距離地球表面約400公里的國際太空站（International Space Station）外進行實驗。

研究團隊利用一種附著在大氣層漂浮灰塵上，且對抵抗輻射線有很強能力的特殊細菌，將其放置在太空中3年後，再帶回地球進行培養，結果這種細菌又開始增生，可以確認一直存活著。

這種細菌存在的環境是沒有空氣的真空，並受強烈紫外線照射，環境溫度在攝氏29度到負42度間大幅變化，即使條件這麼嚴苛，但這種細菌最後的存活比例還是有大約百分之幾。

有關地球生命起源的假說，包括來自深海或地底深處等，但因為缺乏決定性證據，近年也有研究朝可能是來自外星球進行。

研究團隊代表、東京藥科大學名譽教授山岸明彥表示，研究結果暗藏部分生物可以在存活狀態下於太空中移動的可能性，「有關地球生命來自其他星球的假說，還有更進一步研究的空間」。

日本讀賣新聞報導，研究團隊的實驗顯示生命有可能在強烈紫外線等因素交錯的太空中，進行長時間移動，這項研究成果已於26日刊登在瑞士學術期刊上。

山岸明彥說，俄羅斯曾發表過在隔絕紫外線的情況下，微生物孢子能於太空存活的實驗結果；但在紫外線照射下的太空中，確認有微生物存活的實驗，這是第一次。

山岸指出，「我們得到表示（生命）有可能是來自太空這個假說的一項證據」。

專精太空生物學的日本東京工業大學地球生命研究所特任副教授藤島皓介說，這種實際證實微生物能在紫外線強烈的太空中生存，具有重大意義；生命要想在行星間長距離移動，必須要有長時間抵禦溫度變化及太空輻射等嚴苛環境的能力，期待研究團隊能更進一步進行檢證。

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