英雞隻染病遭撲殺 素食主義時興

英國6000萬雞隻因染病遭撲殺，民眾漸不吃肉，發起素食主義運動！世界農業組織政策顧問史蒂文森說，「英國的家禽正活在非常惡劣的環境中，且已成為常態。」歐盟則提出警告，以氯清洗的雞肉會對兒童會造成健康危害，種種情況也讓英國許多意見領袖開始推廣素食主義運動。

6100萬雞隻不合格

據《衛報》報導，英格蘭與威爾斯近3年有超過6100萬隻家禽遭到撲殺，原因為無法通過食品安全局的衛生標準。

其中肉雞被撲殺最多，有5900萬，超過3900萬隻更因染病，在第一時間就遭到衛生局警告。「這數字顯示了英國的家禽正活在非常惡劣的環境中，且已成為常態。」世界農業組織政策顧問史蒂文森說，英國多數屠宰場的肉雞、火雞和鴨都擠在同一個地方，在生活壓力大及衛生條件差的環境下，使牠們容易染病。

2018年歐盟也曾針對市面上販售的雞隻進行調查，發現多數雞隻都不合格。英國先前與美國進行貿易磋商，其中一樣即為雞肉貿易。歐盟則警告，英國的雞肉大部份以氯清洗，會有健康風險，尤其對兒童非常不利。上述種種情況，讓英國許多意見領袖決定不吃肉，發起素食主義運動。

根據《歐洲新聞台》報導，「如果你成為素食主義者，請慢慢地改變飲食習慣。」營養師詹娜表示，民眾如果踏入素食領域，「不但能享受新的生活方式，而且對的身體也有極大的好處。」

素食主義不但提倡攝取天然食材，包括以保養品補充素食易缺乏的維生素12，也反對人類因自身利益而殘忍對待動物，包括服裝、化妝品、家具到配飾最好都使用自然材料，詹娜說：「純素食主義會改變你的生活觀。」幸運的是，隨著人們對素食主義興趣提升，動物友好產品的品牌數量也不斷增加。

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