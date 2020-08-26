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2025大阪世博Logo曝光！ 全場驚「選了一個最醜的」

聯合新聞網 / 綜合報導
2025大阪世博logo最後五強其他作品。圖擷自ptt
2025大阪世博logo最後五強其他作品。圖擷自ptt

2025大阪世界博覽會的logo在昨日（25日）公開，Logo設計基於「細胞」概念，由許多紅色球體圍成一個「O」，上面還長了許多眼睛，既表達出「生命的光彩」，還呼應了大阪的發音「Osaka」。不過這設計一曝光，網友一面倒表示「看不懂」，甚至有人狠批「選了一個最醜的」。

2025大阪世界博覽會的主視覺選委會，由名建築師安藤忠雄主持，在5894件作品中選出一款最能體現世博會精神的logo。勝選的這款logo由「Team Inari」團隊所創作，設計參考1970年的大阪世博的五瓣櫻花標誌，圖案由四種顏色紅、藍、黑、白組成，其中主體圖案形似多個「細胞」，寓意「每一個生命個體的可能性」。背後理念是以舞動、跳動代表活著，表達生命的光彩。

最後選定的2025大阪世博logo。圖擷自大阪世博標誌徵集網站
最後選定的2025大阪世博logo。圖擷自大阪世博標誌徵集網站
而評選委員會主席安藤忠雄，對於得獎作品的評論是：「有一種類似大阪左右不對稱的快樂，也有一種很好的違和感」。安藤忠雄認為，過去的標誌都左右對稱，這次則朝向不同方向，很符合大阪特色，也「具有要開闢新時代的意志」。

不過台灣網友對這前衛的logo設計顯然不買單，「Errrrrr 看無」、「新冠病毒」、「好像什麼東西切片」、「太像大腸圈了吧」、「選了個最醜的」、「很有特色沒錯但真的醜」、「真是獵奇」、「五個選了一個最醜的，也是天才」。

但也有網友持正面評價，「設計這東西要一看就記得，E就是典範」、「還蠻有創意的，其它的作品都沒記憶點」、「其他的真的沒什麼特色又太複雜」、「其他四個是不錯，但根本沒記憶點」、「做禮品就很常遇到要燙金啊，其他複雜成那樣根本沒辦法做」。

大阪 世博

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