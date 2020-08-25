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西伯利亞出現8萬年不到1次的熱浪 「若無暖化則不會發生」

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者神田明美／即時報導
西伯利亞北極圈小鎮維爾霍揚斯克記錄到了異常的高溫，圖為孩童21日在當地一座湖泊戲水。圖／美聯社資料照
西伯利亞北極圈小鎮維爾霍揚斯克記錄到了異常的高溫，圖為孩童21日在當地一座湖泊戲水。圖／美聯社資料照

俄羅斯西伯利亞地區於今年1～6月，在東西伯利亞的極寒城市維爾霍揚斯克(Verkhoyansk)氣溫達到38度等，記錄到了異常的高溫。

包含英國氣象局與俄羅斯科學院希爾紹夫(P.P. Shirshov)海洋研究機構等，在歐洲的氣象當局及大學等的研究團隊進行分析後，已得知如果沒有地球暖化，這是8萬年只會發生不到1次的現象。

研究團隊指出，如果沒有急速減少溫室效應氣體的排放，直到本世紀末為止將有可能會頻繁地發生。據了解，與沒有暖化的情況相比，也已得知氣溫升高了2度以上。

6月在因熱浪所導致的森林火災中，有115萬公頃的範圍燒毀，研判排放出了5600萬噸的二氧化碳(CO2)。研究團隊指出：「森林火災及永凍土的融解將會排放出CO2及甲烷等溫室效應氣體，使得地球變得更熱。」並已表示：「透過減少排放，將能緩和極端熱浪發生頻率的增加。」

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

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