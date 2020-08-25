《以色列風雲之三》小國爭戰大入伍預備營堅定青年信仰

以色列的全民皆兵廣為世人熟知，在强敵環伺下，年輕士兵在軍中受到的壓力和挑戰不言可喻。但另一方面，部隊也是年輕人接觸高科技和專業人才的地方，在軍中學到的專業，認識的長官和同袍，對他們日後的生涯發展也頗具影響力。

事實上，以色列的阿拉伯人是不用當兵的，德魯兹人只有男性需要當兵，極正統猶太教徒是否需要當兵的問題則爭議已久。近年來支持以色列的阿拉伯人（多數為基督徒）自願當兵的人數增加，也有些人選擇服替代役，既能避免交戰時民族認同的兩難，也對未來在以色列公司求職有幫助。

軍人需要面對高壓

以色列義務教育鼓勵創意，容易造就出活潑意見多的年輕人，但這在部隊中就會造成領導者的困擾，所以過來人表示，軍中的新兵訓練，會想盡辦法讓你完全的服從，連打噴嚏都不行。此外，大量的體力消耗和重複無聊的武器保養，也令即將入伍的高中生心生恐懼。

新兵訓練之後，會根據各人部隊特質進行深入訓練，然後下部隊。作戰部隊通常要駐守在邊界或西岸地區，他們面對的不是周圍阿拉伯國家的敵意，就是同一塊土地上隨時可能暴動，或發動恐怖攻擊的巴勒斯坦人，年輕士兵在冰冷的武器與活生生的人命之間，承受不少的存亡壓力。

靠著信仰力量前行

爲了協助高中剛畢業的年輕信徒儘快適應部隊生活，持續倚靠真理，以色列的「彌賽亞信徒群體」（指相信耶穌的猶太人，他們不願被稱為基督徒，較强調對猶太文化的認同）會利用暑假舉行入伍預備營，藉由軍事化管理、體能的操演、聖經課程和過來人的經驗談，讓這些部隊中的少數人口能靠著信仰力量面對挑戰。

《路徑》青年事工入伍營的輔導塔爾說，年輕信徒從軍前與家人朋友時常聚集，但入伍之後需要獨自面對不同的信仰群體，挑戰很大。以色列信耶穌的猶太人佔人口不到百分之1，他們很難在同單位遇到其他信徒。「你不再能靠別人的信仰，必須堅固自己的信仰」，而且未來得常常在精神不濟的飢渴狀態，沒時間或無法專注讀經與禱告。

這樣的營會一方面協助參加者初嚐入伍滋味，挑戰他們對信仰的認識，同時也讓同齡人互相認識，日後可以彼此關心打氣。

以色列軍中對信仰的看重

對猶太教徒來説，信仰佔他們生活的重要部分。以色列新兵訓練結束時，許多部隊會在西牆舉行新兵宣誓授槍儀式，新兵不僅得到一把槍，還有一本(舊約)聖經。各部隊也有隨軍拉比(輔導老師)，在軍隊中處理與信仰相關的事物。

猶太人相信耶和華上帝，和祂在戰爭中扮演的重要角色。的確，在生死存亡的關鍵時刻，信仰深深地影響著以色列這個國家。

【更多精采內容，詳見 】