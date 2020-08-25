聽新聞
test
0:00 / 0:00
大英博物館移除創始人雕像！ 全因他是個「蓄奴的收藏家」
反種族歧視運動「黑命關天」（Black Lives Matter）傳到英國後仍持續燃燒。最近大英博物館因其創始人漢斯•斯隆（Hans Sloane）曾蓄有奴隸，而把他的半身雕像從原本的位置移走，並稱他為「一個收藏家和蓄奴者」。
該雕像從底座上拿掉後，正和其他一系列展品展出中。根據該展覽的策劃人表示，該展覽的主旨在於展示斯隆如何在「進行剝削的大英帝國」的時代背景下，完成他的個人成就。
根據《每日郵報》報導，院方表示，他們是故意將斯隆「拉下神壇」。博物館主任菲希爾說「我們必須誠實以對，經由瞭解才能療傷」。該展也是大英博物館展品重整計畫的一部分，該計畫希望藉由瞭解「奴隸制和殖民主義如何影響了博物館」，來對整個博物館進行「再策展」。
斯隆生於17世紀，是知名的博物學家和收藏家，他死後將自己的7萬1千多件藏品捐給國家，也成為大英博物館的起點。大英博物館由於藏有許多包括埃及、中國等不同國家的珍稀國寶，一直存在著是否該將文物歸還原國的討論。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言