大英博物館移除創始人雕像！ 全因他是個「蓄奴的收藏家」

反種族歧視運動「黑命關天」（Black Lives Matter）傳到英國後仍持續燃燒。最近大英博物館因其創始人漢斯•斯隆（Hans Sloane）曾蓄有奴隸，而把他的半身雕像從原本的位置移走，並稱他為「一個收藏家和蓄奴者」。

該雕像從底座上拿掉後，正和其他一系列展品展出中。根據該展覽的策劃人表示，該展覽的主旨在於展示斯隆如何在「進行剝削的大英帝國」的時代背景下，完成他的個人成就。

根據《每日郵報》報導，院方表示，他們是故意將斯隆「拉下神壇」。博物館主任菲希爾說「我們必須誠實以對，經由瞭解才能療傷」。該展也是大英博物館展品重整計畫的一部分，該計畫希望藉由瞭解「奴隸制和殖民主義如何影響了博物館」，來對整個博物館進行「再策展」。