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影／雪梨海港隧道汽車突然爆炸 父抱幼子坐車頂看遠方火勢

聯合新聞網 / 綜合報導
今（25）日澳洲一輛汽車在雪梨的海港隧道突然爆炸，一度讓隧道內的交通陷入混亂。圖擷自鏡報
今（25）日澳洲一輛汽車在雪梨的海港隧道突然爆炸，一度讓隧道內的交通陷入混亂。圖擷自鏡報

汽車在隧道裡突然爆炸，讓隧道內交通陷入癱瘓！今（25）日澳洲一輛汽車在雪梨的海港隧道突然爆炸，一度讓隧道內的交通陷入混亂，目擊民眾也紛紛用手機紀錄下當時的驚險畫面，並將影片上傳推特（Twitter）引起網友關注。

根據《 鏡報 》報導，今日上午大約9點20分澳洲雪梨的海港隧道中一輛汽車突然著火，在尖峰時段阻礙了雙向交通，在場民眾眼見火勢越燒越大趕緊報警，警消到場後趕緊將火勢撲滅，所幸沒有造成任何人員傷亡，但卻嚴重耽誤了當地的交通。

從網友PO出的影片中可看出，當時火勢相當猛烈，所有汽車都被困在隧道內，其中更有一名父親抱著小孩坐在車頂上，為了能夠更清楚的了解火勢，其他民眾也都站在遠距離圍觀。

目前隧道的南北向車道均已關閉，警方也在現場指揮民眾避開火災發生的區域，並表示起火原因是汽車零件故障所引起的，然而真正的事故原因還是有待調查。

許多民眾都在遠距離圍觀。圖擷自鏡報
許多民眾都在遠距離圍觀。圖擷自鏡報

雪梨 澳洲 爆炸 事故 火災

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