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肉肉女進電梯警示狂響 韓男星一句話化解尷尬
電梯都會有超重警示，韓國一位女子到百貨公司搭乘電梯時，超重警示響起，因為她身形較豐腴，所有人目光都鎖定在她身上，此時一位男子用一句話神救援，並與友人走出電梯，女子心中充滿感謝的看著男子，這才發現他是南韓偶像團體「ZE:A帝國之子」團員黃光熙，女子將這段經歷Po上網，也讓男星好感度再提升。
根據《韓媒》報導，最近一個鼓舞人心的文章在南韓社交網站上瘋傳，女子寫道她某次在百貨公司搭電梯時，光熙與朋友們先進電梯，她是最後進電梯的人，當她踩進電梯超重警示聲響起，身為肉肉女的她，發現所有人眼光都在她身上，正當女子感到尷尬進退兩難時，光熙出聲替女子解圍。
光熙開玩笑的說「一定是因為我們剛吃飽，身體增加了太多重量」，說完就拉著朋友走出電梯，光熙將電梯超重的原因歸咎在自己身上，替女子化解氣氛，女子表示當下聽到光熙這麼說非常感動，讓她不舒服的心情降低許多，網友看完文章也回應「這是一個好印象」、「私下真的暖爆了」、「光熙真的太好」。
黃光熙是ZE:A帝國之子的成員，活躍在南韓演藝圈中，在綜藝節目中表現亮眼，他曾在SBS綜藝節目《強心臟》中，大方承認自己整形的經歷，不逃避的態度讓觀眾更喜歡他。他也出演過《我們結婚了》，與南韓女星韓善伙組成「閃光夫婦」，風趣自然形象深愛觀眾青睞。
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