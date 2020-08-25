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影／2.4億年前化石揭露 魚龍強吞巨大獵物、把自己撐死

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
貴州魚龍是當時已知最大的海洋掠食者之一，存在時間比恐龍早1千萬年，但牙齒扁平，沒有撕裂肉體用的尖牙。每日郵報
貴州魚龍是當時已知最大的海洋掠食者之一，存在時間比恐龍早1千萬年，但牙齒扁平，沒有撕裂肉體用的尖牙。每日郵報

距今2.4億年前，遠在陸地上還沒有恐龍的時代，稱霸海洋的巨型生物「魚龍」攻擊了一頭與它體型差不多大小的生物，在一番激戰後將它吞下肚，但自己隨後也因此撐死。這場史前巨獸大戰被以化石形式保存下來，於中國貴州省出土；科學家近期發表研究，表示這是「巨型掠食」的第一個直接證據，刷新了他們對於古代生態的認知。

史前「巨型掠食」 第一個直接證據

路透與中國《科學網》報導，「巨型掠食」（Megapredation）意為攝取人類大小或更大的獵物，過往推測是位於食物鏈頂點的大型掠食動物獵食其他大型動物，這具2010年在中國貴州省發現的化石，因為胃中裝有另一種大型史前動物，就成為了第一個直接證據。

主角是5公尺長的貴州魚龍（Guizhouichthyosaurus），是一種海洋爬行動物，身體融合海豚與虎鯊的特色，儘管缺乏背鰭，卻有著四個強壯的蹼與滿嘴有力的鈍齒。被它吞下的則是4公尺長新鋪龍（Xinpusaurus），是名為海龍（Thalattosaur）的一型海洋爬行動物，身體類似科摩多龍，有著划水的四肢與可壓碎貝類的牙齒

加州大學戴維斯分校古生物學家藻谷亮介（Ryosuke Motani）說，雖然沒有人在場錄影，但仍可解釋這兩頭巨獸之間發生什麼事，雖然新鋪龍在近戰中被砍頭、尾巴也被切斷，但顯然貴州魚龍「貪心不足蛇吞象」害死自己。

太貪心！吞下巨大獵物 魚龍撐死自己

藻谷亮介指出，這頭獵物雖然比掠食者輕，但必定激烈反抗。掠食者在制服獵物時，則可能傷到脖子，然後用扭動與猛拉扯下獵物的頭跟尾巴，再用慣性或重力吞下軀體。

從化石可發現斷頸的證據，再從胃中的獵物只有一點被消化的跡象，可以推測魚龍在吞食後不久就死亡。

藻谷指出，這種魚龍的頸部脊柱非常窄，一旦它們無法再讓頭骨留在原位，魚龍就不能呼吸了。很快的，它就在斷尾所在的掠食場所不遠處死亡。

恐龍出現前1千萬年 貴州魚龍稱霸海洋

貴州魚龍是當時已知最大的海洋掠食者之一，存在時間比恐龍早1千萬年，但牙齒扁平，沒有撕裂肉體用的尖牙。

北京大學古生物學家江大勇表示，「它的牙齒外形像適合抓烏賊，發現那麼大的獵物實屬意外。」藻谷則補充道，「曾有人認為尖牙可能不重要，這個化石確實支持此一論點。很明顯，這種動物可以用鈍牙處理這麼大的食物」，「巨型掠食可能比我們過去想的還要更常見」。

2010年在中國貴州省發現的魚龍化石，因為胃中裝有另一種大型史前動物，成為了「巨型掠食」的第一個直接證據。路透
2010年在中國貴州省發現的魚龍化石，因為胃中裝有另一種大型史前動物，成為了「巨型掠食」的第一個直接證據。路透
2.4億年前，一隻體長5公尺的貴州魚龍（圖上）吞下4公尺長的新鋪龍（Xinpusaurus），不久後便死亡，肚中因而保存了獵物的屍體。路透
2.4億年前，一隻體長5公尺的貴州魚龍（圖上）吞下4公尺長的新鋪龍（Xinpusaurus），不久後便死亡，肚中因而保存了獵物的屍體。路透
貴州魚龍的牙齒化石，白色虛線顯示它的上顎牙齒與牙齦的交界線（gum line）。路透
貴州魚龍的牙齒化石，白色虛線顯示它的上顎牙齒與牙齦的交界線（gum line）。路透

化石 牙齒 恐龍

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