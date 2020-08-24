疫情減緩資源消耗 地球超載日延後

疫情衝擊下人類消耗資源減少，地球超載日往後延。根據最新研究結果指出，受到新冠肺炎疫情影響，人類消耗地球資源的程度也跟著比往年減少將近一成。對此，環保團體認為，雖然疫情讓人類使用地球資源的程度減緩，但並非長久之計，必須設法行動，避免資源濫用。

據《衛報》報導，全球足跡網絡指出，疫情讓人類消耗地球資源減少9.3%，以至於地球超載日相較去年落在7月29日，在今年得以往後延至8月22日。不過，若要繼續維持目前人類消耗生態資源的速度，人類仍需要1.6顆地球才夠生存。

地球超載日是指人類消耗資源超過當年地球所能負荷的日子。從該日期從1970年代開始以來，今年是單一年度出現最大變化的一次。隨著人口上升與每人消耗單位增加，都讓地球超載日每年往前推進，而且在2019年首度挺進7月。

該組織總裁威克那格指出，「雖然今年的數據令人激勵，但仍希望進步是透過人類主動去作，而不是因為受到災難而帶動。」

該機構研究人員大衛指出，主要原因是今年排碳減少14.5%以及商業伐木減少8.4%。不過，地球之友政策主管契德司仍表示，「今年人類使用自然資源的方式有所改善，純粹只是疫情衝擊與封城的影響。除非我們的行動有所明顯改變，否則情況仍可能死灰復燃。」

據《德國之聲》報導，威克那格表示，要達到聯合國政府間氣候變遷小組將暖化控制在攝氏1.5~2度的目標，等於要在當前的排碳下降趨勢要持續10年。

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