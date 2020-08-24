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海中浮潛不幸被小魚刺傷身亡 法醫警告：划水會不小心踩到

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名西班牙16歲男子與家人到海邊度假，沒想到當他下海浮潛時卻被有毒的魚刺傷。圖擷自鏡報
日前一名西班牙16歲男子與家人到海邊度假，沒想到當他下海浮潛時卻被有毒的魚刺傷。圖擷自鏡報

日前一名西班牙16歲男子與家人到海邊度假，沒想到下海浮潛時卻被有毒的魚刺傷，起初在一旁做日光浴的遊客原以為他是溺水，因此趕緊將他從海中救出，直到醫護人員搶救時看到他的脖子附近有小傷口，臉上也有被攻擊的痕跡，才知道是帶有毒性的小魚刺傷。

根據《 鏡報 》報導，該名男子在西班牙布拉瓦海岸（Costa Brava）一處名叫普拉特哈達羅（Platja d'Aro）的度假勝地度假，當時他獨自一人到海中浮潛，不料30分鐘後卻在海面上消失，因此父母就開始擔心他的安全，趕緊告知救生員協助，此時一位正在做日光浴的遊客眼見不對勁立刻將他從海中拉上岸，等到救護人員到現場搶救後，男子仍因過敏性休克身亡。

男子的父母表示，他在浮潛時有用防水相機拍攝海中美景，並在距離海面100公尺發現水母，隨後就發現了一條色彩斑爛的鱸魚，看上去無害不具攻擊性，原本他在遠處拍攝，沒想到下一秒鱸魚就突然消失在鏡頭前刺向他的下巴，導致他昏迷。

事發後，法醫人員在驗屍後發現，刺傷男子的小魚是名叫班紋鱸（rachinus araneusa）的毒魚，該魚在背脊中攜帶毒液並會將自己埋在海床沙中，牠們通常很難被發現，因此潛水者的腳划水時就很可能會不小心踩到，一旦被刺傷就會引起嚴重的過敏反應，且在極少數的情況下引起心臟病。法醫人員也提醒，若在潛水時發現牠們，一定要趕緊返回海岸，以免刺傷致命。

西班牙 心臟病 過敏反應

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