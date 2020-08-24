快訊

台南開出第一張未戴口罩罰單！對象竟然是市長黃偉哲

瘟疫時代學生衰小？英國大學考的「學測砍分」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰混血女星販毒判囚33年 裁決前已潛逃杜拜

香港01 / 卓柏安
泰國女星販毒判囚33年。圖片來源／ instagram
泰國女星販毒判囚33年。圖片來源／ instagram

毒品禍害一生！泰國女星艾美（Amy Amelia Jacobs）擁有耀目美貌，十多年前參加選美摘冠後加入娛樂圈，原本是踏上璀璨的星光大道，惟數年前與男友因涉嫌吸毒及販毒雙雙被捕，艾美最後只被控吸毒而判刑數個月，從此星途盡毁。

不過，艾美其後被舉報，指有警員包庇其販毒罪行，執法當局再度調查後，終確認她涉及販毒，被重判入獄逾33年，但最近有消息指她早已潛逃至杜拜，沒有再踏足泰國。

艾美是泰荷混血兒，她於17歲時奪得2006年泰國妙齡小姐（Miss Teen Thailand）冠軍，從此加入娛樂圈並成為當紅藝人，參演多部電視劇。直至2017年9月19日，泰國警察抵達她位於曼谷的住所，在現場拘捕艾美及其41歲任職酒吧經理的男朋友，警方亦在現場搜獲70克冰毒、16粒搖頭丸及製毒工具。

艾美與男友其後被拘留達11個月等待上庭受審，2018年8月，艾美於調查後被指不涉及販毒，只被判吸毒罪成，判監3個月，緩刑2年，另罰款5000泰銖（約4671元台幣），艾美男友則被判監25年及罰款75萬泰銖（約70萬台元）。

艾美出獄數星期後，她一度剃頭出家成為僧侶，以示自己的懺悔之心。直至去年，她被人舉報當年犯案時其實是毒品拆家，能夠洗脫嫌疑是因為有警員在調查期間包庇她，當局於是翻案調查。法庭在上周四（20日）裁定艾美販毒罪成，因她在調查期間表現合作，所以判刑由原本的終身監禁及罰款100萬銖（約93萬台幣）減至監禁33年4個月及罰款約66萬銖（約61萬台幣），但艾美沒有出庭應訊。

有消息指艾美去年8月19日已經從曼谷蘇凡納布米國際機場乘飛機離境，抵達杜拜，從此沒有踏足泰國。入境人員在艾美出境時沒有把她攔下，因為當當並沒有對她發出任何拘捕令，但此後當局再沒有錄得艾美的返國入境的紀錄。

艾美在泰國是知名女星，其中以她在7頻道（Channel 7）的角色「蒂達（Thida Wanorn）」或猴子女兒（Monkey Daughter）最受歡迎，不過她在2019年7月就已經被電視台以與毒品扯上關係原因解僱。現時沒有人知道艾美的去向，但由於涉及犯毒，她已經被國際刑警的紅色通緝令通緝。

延伸閱讀：

警秀茂坪檢400萬元毒品　27歲男被控販毒今提堂

深水埗兩外籍男涉販毒被捕　警檢105萬元冰毒、搖頭丸

文章授權轉載自《香港01》

泰國 毒品 販毒 曼谷 杜拜

延伸閱讀

沉沒400多年荷蘭商船找到了！只有輕微損壞 船體幾乎完整保存

餐廳霸氣公告「抽菸就關冷氣」 全場叫好：沒道理花錢聞口臭

夏天水蜜桃易壞怎麼辦？ 內行教三招「保姆級保存方法」

泰國「雙層階梯式」特色咖啡廳 網驚呼：這怎麼送餐？

相關新聞

瘟疫時代學生衰？英國大學學測「A-Level砍分」風暴

相當於英國大學入學資格考試的「A-Level」，學生成績在8月陸續放榜。這項決定著英國高中生申請大學的關鍵考試，今年礙於疫情，筆試已被迫全部取消；包含英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭在內，今年的 A-Level 成績只好全部改採由老師打分評級，再透過一套官方演算法調分得出，以避免成績與歷年有過大落差。然而，在 A-Level 成績陸續公布後，許多學生卻發現自己的最終成績，卻比原先老師給的分數還要來得低。以英格蘭為例，演算調整後的成績低於老師給分的學生，就高達28萬人，約佔英格蘭全部考生的40%，有些學生甚至因此跌落大學申請的最低成績門檻...

泰混血女星販毒判囚33年 裁決前已潛逃杜拜

毒品禍害一生！泰國女星艾美（Amy Amelia Jacobs）擁有耀目美貌，十多年前參加選美摘冠後加入娛樂圈，原本是踏上璀璨的星光大道，惟數年前與男友因涉嫌吸毒及販毒雙雙被捕，艾美最後只被控吸毒而判刑數個月，從此星途盡毁。

東京灣臭得像廁所 想用來比東奧要靠小小蛤仔立大功

髒到不准民眾游泳的東京灣要做為明年奧運的賽場，挑戰不少。曾在此參加測試賽的選手崩潰說「像廁所一樣臭」。東京都今年花了1.2億日圓（約台幣3330萬元）填沙，想靠蛤仔來淨水。

墨國網路不普及 課程全面上電視

墨西哥將學校課程搬上電視節目！疫情衝擊下，墨西哥政府下令學校今年停止實體授課，然而因墨西哥網路並不普及，轉為線上授課十分困難，但有高達93%的家庭擁有電視，因此教育單位乾脆將課程搬上電視台，即使偏遠地區的學童也能持續學習。

德辦實驗性演場會 模擬後疫情樣貌

「我們承受不起再一次封城，必須現在就進行預演，搜集資料有效防範。」德國萊比錫的哈雷大學22日舉辦三場室內的「實驗性演唱會」，模擬三種不同防疫規格的演唱會情況，研究觀眾在不同安全措施下的染疫風險，搜集的數據得用以提前構思後疫情時代的大型集會活動樣貌。

日本東京夜空又出現不明火球！ 目擊者：以為是地球侵略者

東京天空又再次出現神秘火球！日本東京關東地區在上（7）月2日天空中突然出現巨大的不明火球，被不少民眾用手機捕捉到。然而本（8）月21日晚上大約10點30分左右又有東京民眾目擊在夜空中有顆巨大火球劃破天際，引發不小討論。

南非116歲人瑞離世 曾經歷兩次大戰及西班牙流感

南非一名116歲人瑞布洛姆（Fredie Blom）在8月22日離世，他生前被認為可能是全球最年長的男士。

心靈沉澱的好音樂！5方式教你如何推薦好友 讓他從此愛上古典樂

相信許多古典音樂愛好者，都會有這樣的困擾，那就是當周邊不聽古典樂的親朋好友們要妳推薦個幾首經典之作來聽聽時，會不知道該從哪下手，深怕介紹錯了，讓人對古典音樂就此留下不好的印象。

全球疫情氾濫 日本音樂家用音樂賑災

東京大都會交響樂團的理事長近藤誠一，在2011年日本海嘯時，正好擔任文化部長，他認為現在因為疫情氾濫所造成的人心不安與恐慌，和那個時候並沒有任何不同。

母子公路發生車禍卻離奇失蹤 警尋獲發現屍體被野生動物啃咬肢解

在公路上發生輕微車禍卻離奇失蹤！來自義大利西西里島（Sicilia）一名母親和4歲兒子在公路上與貨車發生輕微擦撞，沒想到車禍發生後兩人卻離奇人間蒸發，過了11天後警方才在離公路166公尺處發現屍體，至今對於該案件到底是自殺還是謀殺仍是待解的謎團。

日本北海道出現最冷夏天 清晨低溫不到5度

日本北海道北部內陸地區今天清晨迎接今年「最冷夏天」，上川地方截至日本時間清晨6時止最低溫僅攝氏4.9度，但白天氣溫就會回...

NASA：美大選前一天 直徑2公尺小行星朝地球來

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國今年面臨嚴重的新冠肺炎疫情、種族抗爭和分裂的選舉季節，現在又有一顆小行星朝著地球而...

熱門新聞

日本東京夜空又出現不明火球！ 目擊者：以為是地球侵略者

川普：美國可能與中國脫鉤 而且不生意往來

泰國「雙層階梯式」特色咖啡廳 網驚呼：這怎麼送餐？

今天開盤前 五件國際事不可不知

母子公路發生車禍卻離奇失蹤 警尋獲發現屍體被野生動物啃咬肢解

美國國會：AI與量子計算領域中 陸為美最強對手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。