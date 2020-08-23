墨國網路不普及 課程全面上電視

墨西哥將學校課程搬上電視節目！疫情衝擊下，墨西哥政府下令學校今年停止實體授課，然而因墨西哥網路並不普及，轉為線上授課十分困難，但有高達93%的家庭擁有電視，因此教育單位乾脆將課程搬上電視台，即使偏遠地區的學童也能持續學習。

CNN報導，墨西哥政府為了防疫，今年全面停止實體課程，受影響的學生預計有3000萬名。然而墨西哥只有56%的人口擁有順暢的網路，要轉為線上教學有其困難度，尤其對於偏遠地區的學生。

然而墨西哥家庭擁有電視的比例高達93%，因此教育單位呼籲，政府可制定統一的教學大綱，並且通過電視節目播放。

一名五年級的教師Omar Morales成為這項計畫的參與者之一。他表示自己原本只是40個孩子的老師，現在需要粉墨豋場，為全國百萬名學生上課，坦言相當有挑戰性，「過去我了解每一個孩子的興趣和個性，但現在我無法一一接觸他們。」

但對於偏遠地區的孩子，將課程搬上電視節目會比網課來的有效，即使家庭本身沒有電視，也可以到街坊鄰居家看，讓學習在疫情期間下也不會中斷。

華盛頓郵報報導，這項計畫由教育部長Esteban Moctezuma Barragán和墨西哥最大的公共電視網合作，他表示現在進行實體授課風險太大，也希望電視授課可以盡快上軌道。

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