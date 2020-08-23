日本東京夜空又出現不明火球！ 目擊者：以為是地球侵略者

東京天空又再次出現神秘火球！日本東京關東地區在上（7）月2日天空中突然出現巨大的不明火球，被不少民眾用手機捕捉到。然而本（8）月21日晚上大約10點30分左右又有東京民眾目擊在夜空中有顆巨大火球劃破天際，引發不小討論。

根據日本《 朝日新聞 》報導，21日晚上10點30分左右，關東上方出現了一顆大型火球，持續大約8秒左右的時間，從神奈川縣以南的太平洋，飛向千葉縣，並推估火球最後應該是落到了房總半島。

對此，一名來自神奈川縣平塚市博物館的策展人表示，從多張圖像分析這應該是顆小行星，且來自木星軌道附近，如果沒有被燃燒殆盡，這顆小行星可能已經落到房總半島的南部，但關於火球確切的消息，至今日本官方也還未做出回應。

許多目擊民眾更驚呼連連，有民眾還以為自己看到了煙火，但由於行徑的軌跡很不尋常，所以一度以為是其他星球的侵略者，並透露火球劃過天際時沒有聲響，只是外觀非常的明亮。

不少網友也紛紛留言，「這是英仙座流星雨的軌跡嗎」、「在過去，當彗星接近地球時，就代表會有瘟疫發生」、「也許是外星人入侵了」、「感覺就是外星人入侵地球了，而且上個月也發生過」、「其實就只是普通的流星」、「這感覺就很危險，難道地球要滅亡了嗎」、「其實有可能是人造衛星墜落」。