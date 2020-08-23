快訊

指揮中心與專家皆認為有需要測抗體 難在解讀和時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南非116歲人瑞離世 曾經歷兩次大戰及西班牙流感

香港01 / 張子傑
南非一名116歲人瑞布洛姆（Fredie Blom）在8月22日離世，他生前被認為可能是全球最年長的男士。圖擷自cape town etc
南非一名116歲人瑞布洛姆（Fredie Blom）在8月22日離世，他生前被認為可能是全球最年長的男士。圖擷自cape town etc

南非一名116歲人瑞布洛姆（Fredie Blom）在8月22日離世，他生前被認為可能是全球最年長的男士。

布洛姆的家人表示，他在兩周前仍然非常健壯，可以劈木材，但數天後身體狀況卻急轉直下，最終在開普敦（Cape Town）一間醫院內過世。目前南非的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，其家人強調布洛姆是死於自然，與疫情無關。他們形容布洛姆是一位強健而充滿自豪感的人。

根據布洛姆的身分證明文件顯示，他在1904年5月8日出生於東開普省（Eastern Cape），年青時遭遇1918年西班牙流感，整個家庭只有他一人倖存。他之後經驗兩次世界大戰，一生主要從事農業、建築等藍領工作，直到80多歲才退休。

布洛姆戒酒多年，但一直煙癮不減，不過受到疫情影響，南非政府實施封城令，導致他沒法在生日當天外出買煙慶祝。對於長壽心得，他曾表示沒有甚麼秘訣，稱自己獲上天庇佑。

《健力士世界紀錄》一直沒認證布洛姆的長壽人生，因此南非傳媒一直形容他是「非正式」世上最年長的男士。

延伸閱讀：

賣得貴3大原因 YouTuber：日本人不當水果是糧食

巴西藝術家透明膠修復破爛木傢俱 喚醒舊物靈魂賦予第二生命

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

母子公路發生車禍卻離奇失蹤 警尋獲發現屍體被野生動物啃咬肢解

在公路上發生輕微車禍卻離奇失蹤！來自義大利西西里島（Sicilia）一名母親和4歲兒子在公路上與貨車發生輕微擦撞，沒想到車禍發生後兩人卻離奇人間蒸發，過了11天後警方才在離公路166公尺處發現屍體，至今對於該案件到底是自殺還是謀殺仍是待解的謎團。

南非116歲人瑞離世 曾經歷兩次大戰及西班牙流感

南非一名116歲人瑞布洛姆（Fredie Blom）在8月22日離世，他生前被認為可能是全球最年長的男士。

心靈沉澱的好音樂！5方式教你如何推薦好友 讓他從此愛上古典樂

相信許多古典音樂愛好者，都會有這樣的困擾，那就是當周邊不聽古典樂的親朋好友們要妳推薦個幾首經典之作來聽聽時，會不知道該從哪下手，深怕介紹錯了，讓人對古典音樂就此留下不好的印象。

全球疫情氾濫 日本音樂家用音樂賑災

東京大都會交響樂團的理事長近藤誠一，在2011年日本海嘯時，正好擔任文化部長，他認為現在因為疫情氾濫所造成的人心不安與恐慌，和那個時候並沒有任何不同。

NASA：美大選前一天 直徑2公尺小行星朝地球來

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國今年面臨嚴重的新冠肺炎疫情、種族抗爭和分裂的選舉季節，現在又有一顆小行星朝著地球而...

日本北海道出現最冷夏天 清晨低溫不到5度

日本北海道北部內陸地區今天清晨迎接今年「最冷夏天」，上川地方截至日本時間清晨6時止最低溫僅攝氏4.9度，但白天氣溫就會回...

不滿駕照被吊銷！日本7旬男無照駕駛39年 開高級超跑被逮

日本一名73歲男性因為不滿39年前被吊銷駕照，之後便未再考照，今年在東京都駕駛保時捷高級跑車上路，被警方以無照駕駛現行犯...

父跑千里為見癌末女兒 因防疫隔離未能見最後一面

一名阿根廷父親開車逾千里，想跨省探視癌症末期的女兒，卻因邊界衛生當局質疑他的肺炎檢測結果為確診，拒絕讓他進入且要他回家，...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

黛妃去世23年...兩王子想再找出死因 哈利憂兇手對付梅根

被姪女偷錄！川普胞姊痛批川普：沒原則鬼話連篇

NASA：美大選前一天 直徑2公尺小行星朝地球來

李登輝秘錄作者透露 日本上皇應有意訪台

不滿駕照被吊銷！日本7旬男無照駕駛39年 開高級超跑被逮

TikTok「字節跳動」宣布：下周一起訴川普政府

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。