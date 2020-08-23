南非116歲人瑞離世 曾經歷兩次大戰及西班牙流感

南非一名116歲人瑞布洛姆（Fredie Blom）在8月22日離世，他生前被認為可能是全球最年長的男士。

布洛姆的家人表示，他在兩周前仍然非常健壯，可以劈木材，但數天後身體狀況卻急轉直下，最終在開普敦（Cape Town）一間醫院內過世。目前南非的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，其家人強調布洛姆是死於自然，與疫情無關。他們形容布洛姆是一位強健而充滿自豪感的人。

根據布洛姆的身分證明文件顯示，他在1904年5月8日出生於東開普省（Eastern Cape），年青時遭遇1918年西班牙流感，整個家庭只有他一人倖存。他之後經驗兩次世界大戰，一生主要從事農業、建築等藍領工作，直到80多歲才退休。

布洛姆戒酒多年，但一直煙癮不減，不過受到疫情影響，南非政府實施封城令，導致他沒法在生日當天外出買煙慶祝。對於長壽心得，他曾表示沒有甚麼秘訣，稱自己獲上天庇佑。

《健力士世界紀錄》一直沒認證布洛姆的長壽人生，因此南非傳媒一直形容他是「非正式」世上最年長的男士。

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文章授權轉載自《香港01》