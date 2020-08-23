母子公路發生車禍卻離奇失蹤 警尋獲發現屍體被野生動物啃咬肢解

在公路上發生輕微車禍卻離奇失蹤！來自義大利西西里島（Sicilia）一名母親和4歲兒子在公路上與貨車發生輕微擦撞，沒想到車禍發生後兩人卻離奇人間蒸發，過了11天後警方才在離公路166公尺處發現屍體，至今對於該案件到底是自殺還是謀殺仍是待解的謎團。

根據《 BBC NEWS 》報導，日前一名名叫薇薇安娜（Viviana Parisi）的母親，帶著年僅4歲的兒子喬爾（Gioele Mondello）出門購物時，不慎在西西里島北部的沿海公路上，與一輛搬運貨車發生輕微擦撞，過程被後方車輛的行車記錄器拍下，目擊者表示由於薇薇安娜的車輪被刺破，因此她當時的情緒「相當激動」，於是就爬過公路旁的欄杆離開現場。

然而就在事故發生一小時後，警方就在公路電塔附近發現薇薇安娜的屍體，屍體上還出現動物啃咬的痕跡，因此警方推斷她的死亡有可能是自殺或是謀殺。11天後喬爾的屍體也在距離公路大約166公尺處被尋獲，遺體已嚴重腐爛、無法辨識，某些身體部位還被野生動物肢解，警方則認為喬爾的死有可能是遭到謀殺、被野生動物襲擊或是遭人性侵。

不過薇薇安的丈夫卻對警方的推論提出質疑，他表示薇薇安不可能會殺死自己的兒子，「因為她太愛喬爾了」。目前警方正在進行DNA檢測以進一步確認死者身份，並持續調查來解開這樁謎團。