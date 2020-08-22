搭機脫口罩稱「我不是娘們」 擊斃賓拉登前美軍遭航空禁乘
全球疫情仍持續擴大，飛機是密閉空間，航空公司都會要求乘客戴口罩，若不遵守只能被請下飛機。一位退役的美國海豹突擊隊隊員在搭上飛機後，將口罩拿下自拍，並發文稱「我不是娘們」，這舉動引來航空公司關注。航空公司發聲明表示，日後將禁止這位乘客乘坐該公司的航班。
根據「太陽報」報導，前海豹突擊隊隊員歐尼爾（Robert O’Neill）曾聲稱自己在美軍2011年「刺殺賓拉登行動」擊斃蓋達組織首領賓拉登。他近期在推特上發文，貼出一張自己在達美航空（Delta）航班上沒戴口罩的照片，並寫道「我不是娘們（I'm not a p***y）」，雖然事後貼文遭刪除，但已引發外界不滿。
達美航空事後發聲明，表示禁止歐尼爾未來搭乘達美航空的航班，聲明寫道「在乘坐達美航空之前，每個客戶的部分承諾是要求確認我們最新的旅行政策，包括戴口罩，未能遵守我們戴口罩的規定可能會導致日後失去搭乘達美航班的權利」。
對此，歐尼爾回文嘲諷達美航空，表示「感謝上帝，當我們殺死賓拉登後，不是達美航空載著我們，我們那時並沒有戴口罩」。
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