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監視器見女子闖工地卻消失 保全老闆嚇壞失眠：像鬼新娘

聯合新聞網 / 綜合報導
保全老闆李斯驚見監視器出現身穿白裙漂浮的女子。圖擷自The Sun
保全老闆李斯驚見監視器出現身穿白裙漂浮的女子。圖擷自The Sun

歐美國家沒有所謂的鬼月禁忌，但無論哪一國人對於未知的、科學無法解釋的現象都會心生畏懼。英國一位保全老闆凌晨看見工地監視器畫面出現身穿白裙的女子，他立刻呼叫保全去現場搜索，但卻沒有發現任何入侵者的跡象。對此，保全老闆相當震驚，整晚失眠，他稱女子看上去就像鬼新娘一樣。

根據「每日郵報」報導，47歲的李斯（Adam Lees）是保全老闆，當天凌晨一點多他看見建築工地的監視器畫面出現一位身穿白裙的詭異女子，身體漂浮著向前傾，手裡拿著東西。他立刻吩咐保全對該地區進行全面搜索，不過保全沒有發現任何入侵者的跡象。

李斯說「他們馬上就出去了，在幾分鐘之內，沒有任何人去過那裡或有人在那裡的跡象，這真的很奇怪」，事後李斯整晚無法入睡，因為整件事令他感到害怕、震驚。

李斯表示「我從來不相信鬼魂，但我無法解釋，大家一直說它是假的，但我可以向他們保證它是100％真實的」，他稱那位身穿白裙的女子身影看起來就像是鬼新娘，他說「對我來說，看起來她穿著婚紗就像在等待結婚，這是五年來我在數百個這樣的地點值班時遇到最奇怪的事」。

保全 鬼月 失眠

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