警員登山在「西貢結界」人間蒸發 倖存者逃出述可怕經歷

提及行山傳說，不能不提「西貢結界」。西貢郊野公園多年來有不少據稱誤闖結界的失蹤事件，其中以15年前「休班警丁利華案」最詭異，甚至讓西貢被冠以「百慕達」、「異域」等名。有專門介紹懸案的Youtuber「小烏」分析這宗神秘事件，並指曾有倖存者離開「結界」後講述經歷。

在2005年9月11日12時45分，當時45歲的反黑組休班探員丁利華獨自在西貢麥理浩徑行山，其間懷疑因迷路用手提電話致電報警。惟在長達7分鐘的對話中，他始終未能與接線生確認其身處位置，最後更在通話中大叫救命後失去聯絡，從此人間蒸發。

「小烏」指這通電話有不少令人困惑地方，特別是丁利華說下的幾組不明數字，包括「西貢586」、「487040」、「487020」、「587零幾」及「024」。它們疑似是標距柱數字，但對比下卻與麥理浩徑「M」字開頭的坐標大相逕庭。而丁利華當時甚至連名字都未來得及報上，需要警方隨後通過電話追蹤來查明身份。

留下不明數字組合

事發後警方曾到丁利華寓所搜查，卻未有發現。西灣村村長黎恩則在案發3日後表示，丁利華當天12時左右曾在其士多內借用電話，但由於前者忙着招呼客人，沒留意後者之後的去向。

然而，「小烏」質疑黎恩目擊時間與丁利華報警時間太接近。如果丁利華當日獨自在北潭涌公園約10時45分左右出發，而報警是發生在兩個多小時後的話，丁利華沒可能這麼快徒步行到西灣村。況且，當時士多其他客人都沒有認出丁利華，唯獨只有黎恩一人認出，實在有點奇怪。

「小烏」續指，雖然至今未有人查出丁利華失蹤真相，但這些年來不時有據稱在西貢行山誤闖結界事件。其中在丁利華失蹤半個月後，即2005年10月2日，任職公務員的袁志勇與三名女童軍，由西貢嶂山出發行山途中，亦失去聯絡。

西貢郊野公園曾發生「休班警丁利華失蹤事件」。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

接連有失蹤事件

警方用兩天時間大規模搜救，最後在老虎騎石一處密林發現袁志勇屍體。惟奇怪的是，袁志勇伏屍地點僅距離警方首日搜索範圍外的10米，當時警方已出動警犬協助，按常理來說應該沒有理由發現不到他。

至2016年，男子張善鵬在西貢行山後失蹤3日，幸而最後成功獲救。「小烏」引述張善鵬事後在社交網站的分享，指張當時好像不停在原地繞圈行，怎樣也找不到出路。最離奇的是，張善鵬稱曾數次在山中見到其他人，但每當他想走過去求救時，對方竟然對其視而不見，並就此憑空消失。

「小烏」引述網民分析指，西貢在億萬年前曾是火山地帶，此後該區地底可能蘊藏了巨大範圍的磁鐵礦，不少人懷疑當中會釋放出一定程度的能量，繼而形成「結界」、「異域」，獨自行山闖入這種地區是很危險的事。

延伸閱讀：

行山見路中央插七星劍 網民估「設結界」叫別碰 民俗學專家咁睇

英國吉卜賽靈媒獲警方承認 20年來屢破奇案 究竟她看到甚麽？

文章授權轉載自《香港01》