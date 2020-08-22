快訊

加州野火釀6死、數百棟建物被燒毀！17.5萬居民被迫逃離

謝錯人？阿根廷感謝南韓贈口罩 照片卻是金正恩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警員登山在「西貢結界」人間蒸發 倖存者逃出述可怕經歷

香港01 / 夏洛特
丁利華留下幾組不明數字，但對比下卻與麥理浩徑「M」字開頭的坐標大相逕庭。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）
丁利華留下幾組不明數字，但對比下卻與麥理浩徑「M」字開頭的坐標大相逕庭。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

提及行山傳說，不能不提「西貢結界」。西貢郊野公園多年來有不少據稱誤闖結界的失蹤事件，其中以15年前「休班警丁利華案」最詭異，甚至讓西貢被冠以「百慕達」、「異域」等名。有專門介紹懸案的Youtuber「小烏」分析這宗神秘事件，並指曾有倖存者離開「結界」後講述經歷。

在2005年9月11日12時45分，當時45歲的反黑組休班探員丁利華獨自在西貢麥理浩徑行山，其間懷疑因迷路用手提電話致電報警。惟在長達7分鐘的對話中，他始終未能與接線生確認其身處位置，最後更在通話中大叫救命後失去聯絡，從此人間蒸發。

「小烏」指這通電話有不少令人困惑地方，特別是丁利華說下的幾組不明數字，包括「西貢586」、「487040」、「487020」、「587零幾」及「024」。它們疑似是標距柱數字，但對比下卻與麥理浩徑「M」字開頭的坐標大相逕庭。而丁利華當時甚至連名字都未來得及報上，需要警方隨後通過電話追蹤來查明身份。

留下不明數字組合

事發後警方曾到丁利華寓所搜查，卻未有發現。西灣村村長黎恩則在案發3日後表示，丁利華當天12時左右曾在其士多內借用電話，但由於前者忙着招呼客人，沒留意後者之後的去向。

然而，「小烏」質疑黎恩目擊時間與丁利華報警時間太接近。如果丁利華當日獨自在北潭涌公園約10時45分左右出發，而報警是發生在兩個多小時後的話，丁利華沒可能這麼快徒步行到西灣村。況且，當時士多其他客人都沒有認出丁利華，唯獨只有黎恩一人認出，實在有點奇怪。

「小烏」續指，雖然至今未有人查出丁利華失蹤真相，但這些年來不時有據稱在西貢行山誤闖結界事件。其中在丁利華失蹤半個月後，即2005年10月2日，任職公務員的袁志勇與三名女童軍，由西貢嶂山出發行山途中，亦失去聯絡。

西貢郊野公園曾發生「休班警丁利華失蹤事件」。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）
西貢郊野公園曾發生「休班警丁利華失蹤事件」。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

接連有失蹤事件

警方用兩天時間大規模搜救，最後在老虎騎石一處密林發現袁志勇屍體。惟奇怪的是，袁志勇伏屍地點僅距離警方首日搜索範圍外的10米，當時警方已出動警犬協助，按常理來說應該沒有理由發現不到他。

至2016年，男子張善鵬在西貢行山後失蹤3日，幸而最後成功獲救。「小烏」引述張善鵬事後在社交網站的分享，指張當時好像不停在原地繞圈行，怎樣也找不到出路。最離奇的是，張善鵬稱曾數次在山中見到其他人，但每當他想走過去求救時，對方竟然對其視而不見，並就此憑空消失。

「小烏」引述網民分析指，西貢在億萬年前曾是火山地帶，此後該區地底可能蘊藏了巨大範圍的磁鐵礦，不少人懷疑當中會釋放出一定程度的能量，繼而形成「結界」、「異域」，獨自行山闖入這種地區是很危險的事。

延伸閱讀：

行山見路中央插七星劍　網民估「設結界」叫別碰　民俗學專家咁睇

英國吉卜賽靈媒獲警方承認　20年來屢破奇案　究竟她看到甚麽？

文章授權轉載自《香港01》

失蹤 山友

相關新聞

警員登山在「西貢結界」人間蒸發 倖存者逃出述可怕經歷

提及行山傳說，不能不提「西貢結界」。西貢郊野公園多年來有不少據稱誤闖結界的失蹤事件，其中以15年前「休班警丁利華案」最詭異，甚至讓西貢被冠以「百慕達」、「異域」等名。有專門介紹懸案的Youtuber「

日本鵪鶉蛋包裝寫「請享用健康的生命」網友：不忍心吃

買雞蛋時見到雞的照片，有些人可能覺得很不安！日本Twitter日前瘋傳一張鵪鶉蛋的包裝照片，包裝正面印上鵪鶉照，並寫上「生命膠囊」及「請享用整個健康的生命」等字句，網民大感不安，認為這種設計令消費者罪

謝錯人？阿根廷感謝南韓贈口罩 推特配圖卻是金正恩

阿根廷外交部收到韓國政府提供的口罩支援後，8月20日在官方Twitter向韓方表達感謝，但想不到卻上傳了一張朝鮮最高領導人金正恩的照片。阿根廷外交部很快刪除照片並稱失誤來自Twitter，此事遭到當地

日本7月外國遊客數僅3800人 連4月降幅逾99%

共同社報導，日本觀光廳21日估計，今年7月訪日外國遊客數為3800人次，較去年同期大減99.9%，連續第四個月出現如此減...

沒有書展的夏天 疫情與國安法打擊下的出版業

2020年全世界都不好過，香港尤然。反送中運動自2019年3月因陳同佳案而起，已然超過一年。港府儘管於去年9月宣布撤回修例，中共人大卻於今年6月30日火速通過《香港國安法》。本文寫稿時，本應是一年一度的香港書展，因疫情連日爆發終究取消。在這不平靜的一年裡，香港人都讀些什麼書？

塑膠微粒無處不在 人體器官也有

從高山到海洋到北極，塑膠微粒已污染整個地球，現在人類透過食物和水、呼吸吸入體內，沒有理由懷疑人體內沒有塑膠微粒，但一直沒有科學發現，且對人類健康的潛在影響也還不清楚。

巨石壓住右前肢 無人敢出手救 小黑熊痛苦哀嚎至死

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）尼爾吉利斯縣（Nilgiris）一隻小黑熊上周五（14日）在覓食期間，不幸被巨石壓住右前肢，不斷發出痛苦哀嚎；附近居民前來查看，但無人敢出手相救，只是站在旁邊拍照，小黑熊最終死亡。

格陵蘭2019年破融冰紀錄達5320億噸！光7月就流失一半

地球暖化越趨嚴重，最新研究指出，格陵蘭2019年破融冰紀錄，流失5320億噸的冰量，幾乎一半冰量於7月份流失。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

近期照片全偽造？ 南韓前總統幕僚稱：金正恩昏迷不醒

凱特被梅根逼到崩潰？八卦雜誌再爆：女王氣得親自出面

AI對決美軍頂尖戰機機師 虛擬空戰人類首度敗陣

美股大盤開平後狹幅波動 台積電蘋果特斯拉繼續飆

朝一代女皇邁進？ 北韓要求人民背誦金與正語錄

格陵蘭2019年破融冰紀錄達5320億噸！光7月就流失一半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。