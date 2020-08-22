日本鵪鶉蛋包裝寫「請享用健康的生命」網友：不忍心吃

買雞蛋時見到雞的照片，有些人可能覺得很不安！日本Twitter日前瘋傳一張鵪鶉蛋的包裝照片，包裝正面印上鵪鶉照，並寫上「生命膠囊」及「請享用整個健康的生命」等字句，網民大感不安，認為這種設計令消費者罪惡感大增。不過，相關農場的負責人受訪時竟學者上身大談生命循環，說食蛋可以「將許多生命聯繫在一起」，知道市場上的評價一定不太喜歡，但他們想堅持自己，不時幫鵪鶉拍照。

日前一張鵪鶉蛋的照片在日本Twitter被瘋傳，包裝上有一張朝氣勃勃的鵪鶉照片，上面寫着「命のカプセル」（生命膠囊）、「元気な命をまるごとどうぞ」（請享用整個健康的生命），拍照的網民說看完包裝後根本吃不下，有網民就留言說看完後覺得應該拿蛋去孵化，不忍心吃掉，「像鵪鶉媽媽在叫別吃牠的蛋」，帖文引來3.5萬個轉發和評論，有人開始搜尋鵪鶉相，說長得可愛。

網民還一起猜叫「生命膠囊」，是不是那些鵪鶉蛋都是受精蛋。農場方竟然到帖文下留言，說「生命膠囊」不是可以孵化的意思，提醒出售的不是受精蛋，大家注意不要孵。

農場幫鵪鶉拍的照片。

日本傳媒訪問了該農場，這個叫「生命膠囊」的鵪鶉蛋產自靜岡縣湖西市的「浜名湖ファーム」，養了約6萬隻鵪鶉，鵪鶉蛋日產量約4萬顆，老闆近藤哲次原本從事建築工作，婚後繼承了外父的農場，他解釋他們的蛋沒有使用任何抗菌劑和激素藥物，可以保障消費者的安全，令人們吃得更健康。他又智者上身說鵪鶉的成長必須依靠其他生物，「生的蛋又將許多生命聯繫在一起」，因為這種生命循環，所以叫它做「生命膠囊」。

而設計包裝上，他們早就估到用好看的鵪鶉照片在市場上不會受歡迎，剛開始時超市不太願意上架，只能在生產中心或者路邊的車站售賣，但因為蛋的風味很濃郁，終於遇上捧場客，生產者現時會供貨予當地的小學做午餐，亦有很多居酒屋入貨。

生產者沒多擔心殘不殘忍的問題，他們還會舉行採蛋的活動，參加者可以和鵪鶉玩，如果覺得可愛還可以付錢買下當寵物養。雖然在Twitter引起爭議，但近藤覺得是好事，因為新冠肺炎疫情令其銷量有所下降，所以疫市下有人講總好過無人提。

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文章授權轉載自《香港01》