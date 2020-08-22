謝錯人？阿根廷感謝南韓贈口罩 推特配圖卻是金正恩

阿根廷外交部收到韓國政府提供的口罩支援後，8月20日在官方Twitter向韓方表達感謝，但想不到卻上傳了一張朝鮮最高領導人金正恩的照片。阿根廷外交部很快刪除照片並稱失誤來自Twitter，此事遭到當地媒體指責。

韓聯社8月20日報道，韓國總統文在寅與阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）7月通話時，韓方表示將向阿根廷捐贈口罩。8月14日，韓方按照約定，駐阿根廷大使館向阿根廷衛生部捐贈20萬個口罩。

8月18日，阿根廷外交部在社交平台Twitter上發表一篇感謝帖文，文中寫道：「阿根廷政府正在對抗新冠肺炎（COVID-19），而作為兩國合作的一環，韓國政府此次捐贈了20萬個KF94口罩，對此表示感謝。」

但令韓方驚訝的是，該帖文的配圖是朝鮮最高領導人金正恩。

網友上傳阿根廷外交部的帖文截圖：

La Cancillería Argentina le agradeció una donación de Corea del Sur poniendo la foto de Kim Jong-un.



Por supuesto le echaron la culpa a Twitter. pic.twitter.com/JWbsTVDn1g — Leopoldo Carrasquero Briceño (@LeoCarrasquero) August 19, 2020

幾個小時後，阿根廷外交部官方Twitter刪除這張配圖，換成外交部大樓背景圖。外交部官方網站上傳公吿稱「照片是Twitter加入的，不是來自外交部系統。」

同時阿根廷外交部也向當地韓國大使館方面傳達了這一公吿內容，表示「正在調查事情的原因。」

《阿根廷日報》（La Nacion）指出，目前韓朝兩國關係緊張，這樣的失誤將帶來更為惡劣的影響。

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文章授權轉載自《香港01》